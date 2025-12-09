Новый продуктовый банк откроется на West Island

Здание переоборудуют под продуктовый банк, секонд-хенд магазин и бистро.
Президент правления Грегори Орлески подчёркивает: цель — создать пространство достоинства и принадлежности.
«Это timely для общины», — отметил он. 24 000 жителей West Island живут за чертой бедности.
После пожара 2019 года, уничтожившего половину пространства в Roxboro, фонд искал новый дом для банка еды на фоне растущего спроса.
Центр также получит коворкинг и сад. Частичное открытие — в сентябре 2026 года.
