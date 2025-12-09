Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Выбор редакции Новый продуктовый банк откроется на West Island
Фото из открытых источников

Новый продуктовый банк откроется на West Island

Виктория Христова Дек 9, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 29 Просмотров

Западный остров Монреаля получит новый центр сообщества. West Island Assistance Fund (WIAF) официально выкупил центр распределения Canada Post по адресу 6 Rue du Centre-Commercial в Roxboro-Pierrefonds.

 

 

Здание переоборудуют под продуктовый банк, секонд-хенд магазин и бистро.

Президент правления Грегори Орлески подчёркивает: цель — создать пространство достоинства и принадлежности.

«Это timely для общины», — отметил он. 24 000 жителей West Island живут за чертой бедности.

После пожара 2019 года, уничтожившего половину пространства в Roxboro, фонд искал новый дом для банка еды на фоне растущего спроса.

Центр также получит коворкинг и сад. Частичное открытие — в сентябре 2026 года.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*