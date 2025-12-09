Рынок недвижимости Квебека: достиг ли он точки перелома?

Детали по регионам
-
Монреаль (RMR): 3542 сделки (-8%).
-
Квебек-Сити: 875 сделок (-4%).
-
Общий тренд: спад после роста (+9% с начала года), низкое предложение частично объясняет падение.
Цены и доступность
Медианные цены растут:
|Тип жилья
|Цена (ноябрь 2025)
|Изменение YoY
|Одноэтажные дома
|$635 000
|+5.8–6%
|Плексы
|$855 000
|+11%
|Кондо
|$425 000
|Стабильно
Доступность ухудшается: все регионы Квебека показывают разрыв между ценами и доходами за 10 лет.
Причины спада
-
Высокие цены превышают бюджеты покупателей, особенно на острове Монреаль.
-
Низкий запас: +7.4% активных объявлений (18 205), но из кондо.
-
Экономика: тарифы США, безработица влияют.
APCIQ видит 2025 как сильный год (+9% cumul.), но ноябрь — сигнал коррекции. Консультации по дерегуляции продолжаются.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?
Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG