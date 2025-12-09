Рынок недвижимости Квебека: достиг ли он точки перелома?

Ассоциация профессиональных риелторов Квебека (APCIQ) зафиксировала в ноябре около 7500 продаж жилой недвижимости — на 5% меньше, чем в ноябре 2024 года. Впервые с декабря 2023 года число месячных транзакций снизилось, что может указывать на пределы покупательской способности из-за высоких цен.​

Детали по регионам

Монреаль (RMR) : 3542 сделки (-8%).​

Квебек-Сити : 875 сделок (-4%).​

Общий тренд: спад после роста (+9% с начала года), низкое предложение частично объясняет падение.​

Цены и доступность

Медианные цены растут:

Тип жилья Цена (ноябрь 2025) Изменение YoY Одноэтажные дома $635 000 +5.8–6% ​ Плексы $855 000 +11% ​ Кондо $425 000 Стабильно ​

Доступность ухудшается: все регионы Квебека показывают разрыв между ценами и доходами за 10 лет.​

Причины спада

Высокие цены превышают бюджеты покупателей, особенно на острове Монреаль.​

Низкий запас: +7.4% активных объявлений (18 205), но из кондо.​

Экономика: тарифы США, безработица влияют.​

APCIQ видит 2025 как сильный год (+9% cumul.), но ноябрь — сигнал коррекции. Консультации по дерегуляции продолжаются.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость?

Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG