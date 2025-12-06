В Монреале открыли зал ожидания в честь борца за больницу NDG

Жители Нотр-Дам-де-Граса (NDG) в Монреале отмечают важное событие: на прошлой неделе после реконструкции открылся зал ожидания в Queen Elizabeth Health Complex (QEHC), названный в честь покойного Уоррена Оллманда.

Более 50 членов сообщества, родственники Оллманда и активисты собрались на церемонию, полностью профинансированную пожертвованиями жителей. Этот зал — часть супер-клиники неотложной помощи QEHC, где теперь пациенты встречает тёплое пространство с успокаивающими цветами, новым seating и произведениями искусства.

Тридцать лет назад, в 1995 году, NDG взорвался протестами против сокращений здравоохранения от правительства Квебека под руководством Жака Паризо (Parti Québécois). Это привело к закрытию Queen Elizabeth Hospital на Марлоу — учреждения, служившего району более века с 1894 года, когда оно открылось как Montreal Homoeopathic Hospital. Оллманд, либеральный депутат от NDG (1972–1997) и городской советник Лойолы (2005–2009), возглавил борьбу, войдя в совет директоров QEHC в 1997 году и оставшись до смерти в 2016-м. Его спокойствие и опыт помогли превратить руины больницы — «зону боевых действий» после эвакуации — в современный центр без госфинансирования.

Решение назвать зал в честь Оллманда приняли в 2018 году. Председатель совета QEHC Джоан Мастро, участница протестов 1995-го, вспоминает: «В первые дни мы полагались на мудрость Уоррена. После закрытия в 1996-м его суд помог пройти через хаос». Член совета фонда Мари-Лор Гийяр добавила: фонд собрал свыше $750 000 от жителей, и каждый доллар идёт пациентам. «Это пример, чего может достичь поддержка доноров».

QEHC — уникальный пример: некоммерческий центр, возрождённый сообществом после правительственного удара. Он предлагает неотложку, imaging, ментальное здоровье и альтернативную терапию, избегая очередей в госпиталях. Открытие зала символизирует триумф настойчивости NDG — от уличных баррикад до уютного пространства, где legacy Оллманда живёт для новых поколений.

