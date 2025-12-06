В Квебеке отзывают тофу из-за риска бактериального заражения

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека совместно с компанией Produit alimentaire Qc. Meng inc. (Сен-Лоран, улица Diab, 2642) предупреждают жителей провинции: не употребляйте определённый продукт тофу — в нём может содержаться бактерия Bacillus cereus.

Под угрозой Tofu Ferme (твёрдый тофу) марки Ledou весом 500 граммов с сроком годности до 13 декабря 2025 года. Продукт продавался в холодильниках в нескольких магазинах Квебека до 21 ноября 2025-го.

Bacillus cereus — это споровая бактерия, продуцирующая токсины, которые вызывают пищевое отравление. Есть два типа симптомов: рвотная форма проявляется через 30 минут — 6 часов после еды (тошнота, рвота), диарейная — через 8–16 часов (спазмы живота, диарея, иногда рвота). Обычно всё проходит за сутки, но людям с ослабленным иммунитетом грозят осложнения, включая госпитализацию.

Производитель уже отзывает партию по договорённости с министерством и инспекцией по продуктам Монреаля. Если у вас есть этот тофу — не ешьте, даже без запаха или видимой порчи! Верните в магазин или выбросьте. При симптомах срочно к врачу.

Эта мера — чистая профилактика, чтобы избежать вспышки отравлений. В Квебеке, где тофу популярен среди вегетарианцев и азиатских общин, такие предупреждения спасают здоровье тысяч жителей.

