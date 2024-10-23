Лучший Хэллоуин-бар Монреаля, где можно весело провести время

Хотите устроить жуткое празднование Хэллоуина, которое сотрет грань между реальностью и сверхъестественным?

Добро пожаловать в захватывающий мир ваших грез (и ночных кошмаров).

“Черная лагуна”, которая уже 4-й год состоит в топе лучших баров Соединенных Штатов, Канады и Мексики, дарит монреальцам поистине восхитительные впечатления.

Всплывающие окна включали в себя стоячие гробы, дым-машины и пульсирующие черные огни, создающие фантастически причудливую атмосферу.

Вас ожидает чарующе-мрачная атмосфера, персонал в пугающих костюмах и мастерски приготовленные коктейли, которые подчеркивают дух Хэллоуина.

В меню этого года представлены такие необычные блюда, как: “Песнь сирены“: Выдержанный ром, ржаной виски “Лот 40“, Карибский ананас “Гиффард“, Овсяная каша с пряностями, херес “Лустау Амонтильядо“, Лайм, Соленая и горькая карибская горчица “Куинз“.

Приходите, если вы хотите отметить праздник стильно и страшно!

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