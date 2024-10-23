В этом году светящийся в темноте рождественский поезд совершит две остановки в Монреале

Праздничный поезд CPCC 2024 года будет курсировать по Канаде и США с 21 ноября по 20 декабря 2024 года .

В 26-й раз он будет способствовать распространению праздничного настроения, сбору продуктов питания и денег для нуждающихся.

По пути профессиональные музыканты будут давать бесплатные концерты со сцены роскошно украшенного поезда.

22 ноября 2024 года:

19:00 – Западный пригородный железнодорожный вокзал EXO Montreal

19:30 – пригородный железнодорожный вокзал EXO Beaconsfield

Обратите внимание, что поезд стоит в каждом городе всего 30 минут. Так что не опаздывайте!

С момента своего первого рейса в 1999 году праздничный поезд CPKC собрал более 24,3 миллиона долларов и около 5,3 миллиона фунтов продовольствия для местных продовольственных банков по всей Канаде и Соединенным Штатам.

Праздничный поезд объединяет людей в духе праздников по всей Канаде и Соединенным Штатам, одновременно оказывая существенную поддержку соседям, сталкивающимся со скудностью и бедностью, пополняя запасы продовольствия в местных банках.

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