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Новости В этом году светящийся в темноте рождественский поезд совершит две остановки в Монреале
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В этом году светящийся в темноте рождественский поезд совершит две остановки в Монреале

Степан Артемьевский Окт 23, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи В этом году светящийся в темноте рождественский поезд совершит две остановки в Монреале отключены 1 Просмотров

Праздничный поезд CPCC 2024 года будет курсировать по Канаде и США с 21 ноября по 20 декабря 2024 года.

 

В 26раз он будет способствовать распространению праздничного настроения, сбору продуктов питания и денег для нуждающихся.

По пути профессиональные музыканты будут давать бесплатные концерты со сцены роскошно украшенного поезда.

22 ноября 2024 года:

19:00 Западный пригородный железнодорожный вокзал EXO Montreal

19:30 пригородный железнодорожный вокзал EXO Beaconsfield

Обратите внимание, что поезд стоит в каждом городе всего 30 минут. Так что не опаздывайте!

С момента своего первого рейса в 1999 году праздничный поезд CPKC собрал более 24,3 миллиона долларов и около 5,3 миллиона фунтов продовольствия для местных продовольственных банков по всей Канаде и Соединенным Штатам.

Праздничный поезд объединяет людей в духе праздников по всей Канаде и Соединенным Штатам, одновременно оказывая существенную поддержку соседям, сталкивающимся со скудностью и бедностью, пополняя запасы продовольствия в местных банках.

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