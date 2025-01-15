Квебек отправляет больше бомбардировщиков с водой в Калифорнию

Квебек заявил в пятницу, что направит еще два пожарных самолета в Калифорнию, на следующий день после того, как один из бомбардировщиков провинции столкнулся с беспилотником во время борьбы с лесными пожарами, бушующими в районе Лос-Анджелеса.

Министр общественной безопасности Квебека Франсуа Боннардель заявил в эфире телеканала X, что “по просьбе властей США мы отправим еще два водяных бомбардировщика… и их экипажи уже 15 января”.

Он сказал, что Квебек предоставит Калифорнии в общей сложности четыре водяных бомбардировщика.

“Во время ужасного сезона лесных пожаров 2023 года мы могли рассчитывать на помощь наших союзников по всему миру. Важно сделать то же самое для наших соседей на юге”, – добавил Боннардель.

Британская Колумбия также оказывает большую поддержку. Премьер-министр Дэвид Эби заявил, что команда старших руководителей пожарной службы Британской Колумбии “в ближайшее время отправится” в Калифорнию в ответ на запрос Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

“Калифорния была рядом с нами, и мы будем рядом с ними”, – заявил Эби в заявлении в социальных сетях, добавив, что Британская Колумбия также работает над отправкой наземных экипажей в рамках национального реагирования Канады.

“Это то, что делают добрые соседи”, – сказал премьер.

Дополнительные самолеты из Квебека прибудут после того, как в результате удара беспилотника был сбит один из двух самолетов провинции, которые на этой неделе помогали в борьбе с лесными пожарами. Два самолета CL-415 канадского производства и их экипажи отправляются в Калифорнию каждую осень в рамках годового контракта, который действует уже более 30 лет.

Пожарная служба округа Лос-Анджелес сообщила, что самолет, известный как “Квебек-1”, был поврежден после того, как в четверг в 13:00 гражданский беспилотник сбил его над городским районом Пасифик-Палисейдс, где десятки кварталов превратились в дымящиеся обломки.

“Самолет “Квебек-1” получил повреждение крыла и по-прежнему находится на земле и выведен из строя. Сообщений о пострадавших не поступало”, – говорится в заявлении пожарной службы в социальных сетях.

Департамент транспорта Квебека сообщил, что водным бомбардировщиком, участвовавшим в столкновении, управляли пилот и второй пилот.

Стефан Карон, координатор по профилактике и коммуникациям в Квебекском агентстве по предотвращению лесных пожаров, сказал, что беспилотник пробил крыло и остался в нем, когда самолет приземлился.

“На данный момент этот самолет не может вылететь, пока не будут устранены повреждения, и, вероятно, только на следующей неделе он снова сможет летать”, – сказал он в интервью в пятницу.

Два дополнительных водомета, направляющихся на юг, – это та же модель CL-415, предназначенная для борьбы с лесными пожарами. Самолеты, которые в Лос-Анджелесе набирают воду из Тихого океана, могут заполнить свои баки примерно за 12 секунд, прежде чем вернуться к месту пожара, сказал Кэрон.

“На следующей неделе мы отправим еще четырех пилотов и двух техников”, – сказал он, в результате чего численность калифорнийского контингента составит 12 пилотов и около шести техников.

Паскаль Дюкло, главный пилот правительственной воздушной службы Квебека, сообщил журналистам в пятницу, что пилот и второй пилот, находившиеся в самолете, столкнувшемся с дроном, не понимали, что произошло, пока самолет не приземлился.

“Пилот, сбивший беспилотник, не знал, что попал в него, прежде чем приземлился и увидел дыру в крыле”, – сказал он во время дистанционной пресс-конференции из Лос-Анджелеса.

По словам Дюкло, квебекцы, переброшенные в Калифорнию, находятся в хорошем настроении, несмотря на некоторое разочарование из-за инцидента с беспилотником.

“Настроение у всех хорошее”, – сказал он. “Они рады помочь региону, чем могут”.

Федеральное управление гражданской авиации заявило, что начало расследование по факту столкновения. “Вмешательство в борьбу с пожарами на общественных землях является федеральным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 12 месяцев”, – говорится в сообщении агентства на его веб-сайте в четверг.

В результате масштабных пожаров погибли по меньшей мере 10 человек и сгорело более 10 000 домов и других строений. В дополнение к самолетам правительства Квебека в боевых действиях также были задействованы вертолеты, принадлежащие базирующейся в Британской Колумбии компании Coulson Aviation.

Министр Канады по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Харджит Саджан заявил в четверг, что Канада готова направить 250 пожарных, самолеты и другие ресурсы.

Пресс-секретарь министра обороны Билла Блэра заявил в пятницу, что Канада еще не получила официального запроса о помощи от Соединенных Штатов и не сможет предоставить более подробную информацию, пока этот запрос не будет сделан официально. Самолет Королевских военно-воздушных сил Канады CC-330 находится в режиме ожидания, чтобы при необходимости помочь доставить людей и оборудование в Калифорнию.

В пятницу премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил поддержку Канады в своем послании, опубликованном на X. “Я разговаривал с (губернатором Калифорнии) Гэвином Ньюсомом вчера вечером. Мы оба знаем, что Канада и Соединенные Штаты – больше, чем просто соседи. Мы друзья, особенно когда наступают трудные времена”, — сказал он. “Калифорния всегда поддерживала нас, когда мы боролись с лесными пожарами на севере. Теперь Канада поддерживает вас”.

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