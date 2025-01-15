Необналиченные чеки из Квебека или Канады? Вот как получить свои деньги

Не должно ли федеральное или провинциальное правительство вам или умершему близкому человеку каких-либо чеков, имущества или ценностей, хранящихся в банковской ячейке?

Деньги могут находиться в кассах Revenu Quebec или Канадского налогового агентства (CRA), и найти их несложно.

На веб-сайте Revenu Quebec есть удобный для доступа портал “реестр невостребованного имущества”, а в онлайн-файлах пользователей CRA есть раздел “необналиченные чеки”.

В Квебеке у вас могут быть продукты страхования жизни, суммы пенсионного плана, инвестиции или другие активы, которые не внесены в реестр недвижимости.

“Revenu Québec выплачивает в среднем 32 миллиона долларов в год владельцам невостребованного имущества”, – говорится на правительственном сайте. “Из года в год в реестре появляется около 400 000 невостребованных объектов недвижимости общей стоимостью около 430 миллионов долларов”.

На активы стоимостью менее 500 долларов в Квебеке можно претендовать в течение десяти лет, а на все, что стоит больше 500 долларов, можно претендовать бесконечно.

В Revenu Quebec говорят, что об активах часто забывают при переезде, смене работы или смерти близкого человека.

В нем добавляется, что наследники имущества или лицо, осуществляющее ликвидацию имущества, не могут воспользоваться онлайн-сервисом подачи претензий.

Пользователи, которые заходят в раздел CRA “ваш онлайн-файл”, также могут узнать, есть ли у них необналиченные чеки.

CRA может повторно отправлять любые чеки, отправленные на старый адрес, и пользователи также могут подписаться на прямой депозит, чтобы избежать хлопот с поиском банковского автомата, который принимает депозиты и работает в нерабочее время.

Чеки от CRA могут содержать возмещения, льготы и зачеты, и срок их действия никогда не истекает, поскольку они выданы правительством.

Агентство не может аннулировать первоначальный чек без запроса налогоплательщика.

По оценкам CRA, к маю 2019 года около пяти миллионов канадцев имели почти 7,6 миллиона необналиченных чеков, находящихся в подвешенном состоянии.

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