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Новости Необналиченные чеки из Квебека или Канады? Вот как получить свои деньги

Необналиченные чеки из Квебека или Канады? Вот как получить свои деньги

Степан Артемьевский Янв 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Необналиченные чеки из Квебека или Канады? Вот как получить свои деньги отключены 1 Просмотров

Не должно ли федеральное или провинциальное правительство вам или умершему близкому человеку каких-либо чеков, имущества или ценностей, хранящихся в банковской ячейке?

 

Деньги могут находиться в кассах Revenu Quebec или Канадского налогового агентства (CRA), и найти их несложно.

На веб-сайте Revenu Quebec есть удобный для доступа портал “реестр невостребованного имущества”, а в онлайн-файлах пользователей CRA есть раздел “необналиченные чеки”.

В Квебеке у вас могут быть продукты страхования жизни, суммы пенсионного плана, инвестиции или другие активы, которые не внесены в реестр недвижимости.

“Revenu Québec выплачивает в среднем 32 миллиона долларов в год владельцам невостребованного имущества”, – говорится на правительственном сайте. “Из года в год в реестре появляется около 400 000 невостребованных объектов недвижимости общей стоимостью около 430 миллионов долларов”.

На активы стоимостью менее 500 долларов в Квебеке можно претендовать в течение десяти лет, а на все, что стоит больше 500 долларов, можно претендовать бесконечно.

В Revenu Quebec говорят, что об активах часто забывают при переезде, смене работы или смерти близкого человека.

В нем добавляется, что наследники имущества или лицо, осуществляющее ликвидацию имущества, не могут воспользоваться онлайн-сервисом подачи претензий.

Пользователи, которые заходят в раздел CRA “ваш онлайн-файл”, также могут узнать, есть ли у них необналиченные чеки.

CRA может повторно отправлять любые чеки, отправленные на старый адрес, и пользователи также могут подписаться на прямой депозит, чтобы избежать хлопот с поиском банковского автомата, который принимает депозиты и работает в нерабочее время.

Чеки от CRA могут содержать возмещения, льготы и зачеты, и срок их действия никогда не истекает, поскольку они выданы правительством.

Агентство не может аннулировать первоначальный чек без запроса налогоплательщика.

По оценкам CRA, к маю 2019 года около пяти миллионов канадцев имели почти 7,6 миллиона необналиченных чеков, находящихся в подвешенном состоянии.

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