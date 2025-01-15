Cineplex возвращает к 5-долларовым билетам по вторникам в течение месяца

Нет ничего лучше вечера кино. Свежеприготовленный попкорн и просмотр блокбастера на большом экране.

“Мы были очень довольны, особенно в последние пару лет. Мы видим, что люди возвращаются в кинотеатры”, – сказал Даниэль Сеген, старший вице-президент Cineplex .

Но профессор маркетинга HEC Йоханна Брюне говорит, что после пандемии в отрасли произошли изменения.

“Я думаю, что потоковое вещание заняло такую сильную позицию на рынке, что впечатления от посещения кинотеатра и добавленная стоимость не так уж велики”, – сказала она.

Театральные компании начинают понимать: зрители хотят получать больше удовольствия за свои деньги. Поэтому, по словам Сегена, они предлагают киноманам сниженные цены на билеты.

Начиная с 14 января, Cineplex будет взимать всего 5 долларов за вход и 5 долларов за попкорн каждый вторник в течение месяца. Он продлится до 11 февраля.

Достаточно ли скидки, чтобы люди вернулись в кинотеатры? Брюне говорит, что зрители адаптировались.

“Мы изменили наши методы работы. Мы изменили способ потребления. Мы изменили способ развлечения. Так что потоковое вещание – это действительно здорово”, – сказала она.

Одним нажатием кнопки стриминговые платформы предлагают огромный каталог фильмов, и все это не выходя из дома. И Брюне говорит, что людям не нужно далеко ходить, чтобы посмотреть фильм.

“У нас дома есть телевизоры с большим экраном или хорошая звуковая система. Мы можем смотреть его, когда захотим, и рядом с нами нет никого, кто мог бы разговаривать и мешать нам”, – сказала она.

Тем не менее, Сеген говорит, что поход в кинотеатр не может сравниться с просмотром фильма в кинотеатрах.

“Они хотят наслаждаться большими экранами, общественными мероприятиями”, – сказал он.

“Это действительно незабываемые впечатления… Вы сможете по-настоящему расслабиться, полулежать, есть попкорн и напитки”.

Дополнительные развлечения на территории отеля, – говорит он, – это еще одна вещь, которую вы не сможете найти дома. В Cineplex, расположенном в Royalmount, есть зал игровых автоматов с 90 играми и даже дорожка для боулинга.

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