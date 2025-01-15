Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Монреаль приступает к уборке снега во вторник

Монреаль приступает к уборке снега во вторник

Степан Артемьевский Янв 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреаль приступает к уборке снега во вторник отключены 1 Просмотров

 Поскольку снегопад продолжается, власти Монреаля готовятся начать вторую операцию по уборке снега во вторник в 7 часов утра.

“Жителям предлагается следить за информацией и предпринимать простые шаги для ускорения работы”, – говорится в пресс-релизе городских властей.

Городские власти сообщили, что районы могут начать выгружать снег с определенных объектов инфраструктуры общественного транспорта, таких как выделенные полосы, пункты высадки и школьные зоны.

В операции, охватывающей 10 000-километровую дорожную сеть города, будут задействованы около 3000 человек и 2500 единиц снегоуборочной техники.

Жители могут следить за ходом работ на сайте города или в приложении Info-neige

Для тех, кому нужно найти парковку на время уборки улиц, в городе есть более 8000 мест, которые доступны с 9 вечера до 7 утра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*