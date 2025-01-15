Монреаль приступает к уборке снега во вторник

Поскольку снегопад продолжается, власти Монреаля готовятся начать вторую операцию по уборке снега во вторник в 7 часов утра.

“Жителям предлагается следить за информацией и предпринимать простые шаги для ускорения работы”, – говорится в пресс-релизе городских властей.

Городские власти сообщили, что районы могут начать выгружать снег с определенных объектов инфраструктуры общественного транспорта, таких как выделенные полосы, пункты высадки и школьные зоны.

В операции, охватывающей 10 000-километровую дорожную сеть города, будут задействованы около 3000 человек и 2500 единиц снегоуборочной техники.

Жители могут следить за ходом работ на сайте города или в приложении Info-neige

Для тех, кому нужно найти парковку на время уборки улиц, в городе есть более 8000 мест, которые доступны с 9 вечера до 7 утра.

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