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Новости Крупная авария в Сен-Юбере: подросток находится в критическом состоянии
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Крупная авария в Сен-Юбере: подросток находится в критическом состоянии

Степан Артемьевский Янв 15, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Крупная авария в Сен-Юбере: подросток находится в критическом состоянии отключены 1 Просмотров

[Полиция Лонгея (SPAL) проводит расследование после столкновения, в результате которого молодой человек оказался в критическом состоянии в районе Сен-Юбер в понедельник вечером./box]

 

По словам представителя SPOIL Франсуа Буше, около 19:50 в полицию поступил звонок в службу 911 с сообщением о столкновении на улице Монте-Сент-Юбер недалеко от авеню Жодуан.

“В автомобиле, который двигался по Монте-Сент-Юбер, находились четыре человека, он врезался в две припаркованные машины”, – сказал Буше.

“Подросток находится в критическом состоянии и был срочно доставлен в больницу. Двое других молодых людей того же возраста получили незначительные травмы. Они также были доставлены в больницу”.

По словам полицейских, четвертый подросток не пострадал.

Полиция пытается установить обстоятельства, которые привели к столкновению.

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