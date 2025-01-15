Прозрачность должна изменить цены на кондоминиумы

При покупке своей квартиры инженер Жанна Десбиенс добилась снижения цены на 100 000 долларов, узнав, что в здании не было резервного фонда, несмотря на очевидную необходимость проведения капитальных работ.

В настоящее время покупатели не всегда имеют доступ к подобной информации, которая крайне важна для того, чтобы сделать адекватное предложение. Но все изменится с вступлением в силу важных положений Закона 16, который всколыхнет рынок кондоминиумов в Квебеке.

Улыбки на лицах совладельцев, которым долгие годы везло, и они почти ничего не платили в фонд непредвиденных расходов своего дома, могут исчезнуть в ближайшие месяцы. Стоимость их инвестиций может резко упасть, и, несомненно, будет много крупных дополнительных взносов.

Закон 16 обяжет все кондоминиумы иметь экспертный отчет инспектора с указанием сумм, необходимых в резервном фонде для покрытия расходов на все необходимые работы в течение 25 лет. Ежемесячные платежи (condo fees, frais de condo) должны быть соответствующим образом скорректированы.

Еще одно новшество заключается в том, что вся эта информация должна быть передана всем желающим сделать предложение о покупке. Сегодня обмен данными является добровольным. Поэтому можно предположить, что они останутся тайной, если поставят продавцов в невыгодное положение.

По данным Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ), почти 40 % из 40 000 или около того зданий кондоминиумов не имеют достаточного резервного фонда для капитального ремонта. Цены на кондо в зданиях, не имеющих плана управления, начнут снижаться. Другими словами, их стоимость будет падать из-за неопределенности, которую они представляют для будущих покупателей. Кто захочет въехать в свой дом, а потом столкнуться с неожиданным счетом на 25 000 долларов за ремонт крыши и 100-процентным увеличением ежемесячной платы ? Возьмем пример здания, где 10 собственников должны разделить счет на 2 миллиона долларов, хотя на счету всего 1 миллион долларов. Каждому из них придется заплатить на 100 000 долларов больше.

Средний возраст квебекских кондоминиумов около 30 лет, что является ключевым фактором проблемы. Это очень много, ведь 20 лет – это срок службы крыши, некоторых видов окон и некоторых видов облицовки. Все это очень дорогостоящие работы.

Если Вы планируете купить кондо, обязательно обратитесь к риелтору. Условием покупки является изучение финансовых документов за 3 года. Часто только один из 30 документов содержит 60 и более страниц. Вместе с риелтором вы изучите все документы и примите окончательное решение.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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