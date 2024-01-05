Два человека погибли в результате пожара в доме в Роудоне

Два человека погибли в результате пожара в доме в муниципалитете Роудон, примерно в часе езды к северу от Монреаля. Это был первый из двух смертельных пожаров в жилых домах в регионе в пятницу утром.

Полиция провинции Квебек (SQ) сообщила, что звонившая в службу 911 сообщила о пожаре в ее доме около 1:30 ночи в пятницу.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они не смогли попасть внутрь резиденции на улице Ректори Гарден из-за пламени, сообщила представитель SQ Элоиза Коссетт.

Вскоре прибыли пожарные, чтобы потушить пламя. Они же обнаружили два тела внутри резиденции”, – сказал Коссетт.

Мэр Раймонд Ружо был на месте происшествия в пятницу утром.

“Мне грустно”, – сказал он. “Мы – сплоченное сообщество, и все знают друг друга. Я знаю владельца этого дома”. Но в то же самое время, полиция не может официально идентифицировать ни одного из пострадавших.

“Два человека, которые жили в доме, были мужчиной и женщиной, поэтому мы считаем, что это могли быть они”, – сказал Коссетт. Эксперты на месте пожара из отдела по расследованию особо тяжких преступлений SQ расследуют, что могло стать причиной возгорания.

имел место и второй пожар сегодняшним утром. Пожарные в Буабриане, к северу от Монреаля, были вызваны на место пожара в 8:30 утра в пятницу. 91-летний мужчина и 46-летняя женщина были извлечены из огня и доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Продолжается расследование причин и этого пожара тоже.