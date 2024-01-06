Иммиграция с Александрой Мельниковой. Провинция Онтарио и краткое изложение ее провинциальной программы включая последнюю выборку.

Изначально иммиграция по провинции Онтарио делится на две категории: через систему экспресс энтри и через специальную онлайн-платформу иммиграции в Онтарио.
- Иммиграция через онлайн платформу: чтобы подать на номинацию по этой категории, нужно зарегистрировать свои данные в специальной системе (Ontario Immigrant Nominee Program expression of interest). В этой системе выбирают аппликантов с наличием контракта на работу в провинцию Онтарио, выпускников учебных заведений провинции Онтарио и предпринимателей. В этой системе есть своя система баллов, и если вы набираете достаточное количество баллов – вам приходит приглашение подать на номинацию от провинции. Какие программы проходят через эту платформу:
- квалифицированные иностранные работники с контрактом на работу
- выпускники учебных заведений с контрактом на работу
- отдельный список востребованных НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов с контрактом на работу (туда входят рабочие в питомниках, теплицах, на животноводческих фермах, операторы сельскохозяйственной техники, нарезчики мяса и рыбы, операторы станков, деревообрабатывающих машин, промышленных швейных машин, операторы по управлению машин по обработке пищевых продуктов и напитков, сборщики электроники, рабочие на химических предприятиях, промышленные маляры, операторы процессов металлообработки и все смежные с ними профессии).
- выпускники магистратуры (контракт на работу не нужен)
- выпускники докторантуры (контракт на работу не нужен)
- категория предпринимателей
Последний раунд приглашений по этим категориям произошел 5 декабря и были приглашены иностранные работники с контрактом на работу и неквалифицированные востребованные специалисты с контрактом на работу.
Обратите внимание, у вас будет всего 14 дней после того, как вы получили приглашение, чтобы отправить пакет на рассмотрение. Если вы не успеете это сделать, приглашение аннулируется.
- Иммиграция через приглашение по системе экспресс энтри (OINP express entry). В этом случае у вас должен быть профиль экспресс энтри и заинтересованность жить в провинции, а Онтарио может вас пригласить подать на ПМЖ из системы экспресс энтри по трем категориям:
- Приоритетный отбор иммигрантов для Онтарио (Human Capital priority stream). Он включает в себя категорию специалистов в компьютерных технологиях (обычно приглашают если ваш балл от 450 и выше) и отдельную категорию для медиков и ветеринаров (их балл от 350 и выше). Последний раз, 14 декабря, были приглашены компьютерщики с баллом от 473.
- Программа для франкофонов Онтарио. Требования – знание французского и намерение жить в Онтарио. Вы можете получить приглашение если ваш балл в экспресс энтри от 308 и выше (!!!). Последняя выборка произошла 21 сентября с баллом от 348 и выше.
- Программа на ПМЖ для рабочих и строителей. По ней нужен год опыта работы в Онтарио в строительной сфере и балл всего от 250 (!!!). Последний раз их приглашали 3 августа с баллом от 250 и выше.
В этом случае у вас будет всего 45 дней, чтобы отправить пакет в Онтарио для рассмотрения и выдачи номинации.
Как мы видим, вопреки слухам, иммигрировать в эту провинцию не сложно. Если вам нужна консультация в определении стратегии, пожалуйста, отправьте запрос на емейл: info@skiimmigration.com
Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.
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