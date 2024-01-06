Иммиграция с Александрой Мельниковой. Провинция Онтарио и краткое изложение ее провинциальной программы включая последнюю выборку.

Изначально иммиграция по провинции Онтарио делится на две категории: через систему экспресс энтри и через специальную онлайн-платформу иммиграции в Онтарио.

Иммиграция через онлайн платформу: чтобы подать на номинацию по этой категории, нужно зарегистрировать свои данные в специальной системе (Ontario Immigrant Nominee Program expression of interest). В этой системе выбирают аппликантов с наличием контракта на работу в провинцию Онтарио, выпускников учебных заведений провинции Онтарио и предпринимателей. В этой системе есть своя система баллов , и если вы набираете достаточное количество баллов – вам приходит приглашение подать на номинацию от провинции. Какие программы проходят через эту платформу:

квалифицированные иностранные работники с контрактом на работу

выпускники учебных заведений с контрактом на работу

отдельный список востребованных НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов с контрактом на работу (туда входят рабочие в питомниках, теплицах, на животноводческих фермах, операторы сельскохозяйственной техники, нарезчики мяса и рыбы, операторы станков, деревообрабатывающих машин, промышленных швейных машин, операторы по управлению машин по обработке пищевых продуктов и напитков, сборщики электроники, рабочие на химических предприятиях, промышленные маляры, операторы процессов металлообработки и все смежные с ними профессии).

выпускники магистратуры (контракт на работу не нужен)

выпускники докторантуры (контракт на работу не нужен)

категория предпринимателей

Последний раунд приглашений по этим категориям произошел 5 декабря и были приглашены иностранные работники с контрактом на работу и неквалифицированные востребованные специалисты с контрактом на работу.

Обратите внимание, у вас будет всего 14 дней после того, как вы получили приглашение, чтобы отправить пакет на рассмотрение. Если вы не успеете это сделать, приглашение аннулируется.

Иммиграция через приглашение по системе экспресс энтри (OINP express entry). В этом случае у вас должен быть профиль экспресс энтри и заинтересованность жить в провинции, а Онтарио может вас пригласить подать на ПМЖ из системы экспресс энтри по трем категориям:

Приоритетный отбор иммигрантов для Онтарио (Human Capital priority stream). Он включает в себя категорию специалистов в компьютерных технологиях (обычно приглашают если ваш балл от 450 и выше) и отдельную категорию для медиков и ветеринаров (их балл от 350 и выше). Последний раз, 14 декабря, были приглашены компьютерщики с баллом от 473.

Программа для франкофонов Онтарио. Требования – знание французского и намерение жить в Онтарио. Вы можете получить приглашение если ваш балл в экспресс энтри от 308 и выше (!!!). Последняя выборка произошла 21 сентября с баллом от 348 и выше.

Программа на ПМЖ для рабочих и строителей. По ней нужен год опыта работы в Онтарио в строительной сфере и балл всего от 250 (!!!). Последний раз их приглашали 3 августа с баллом от 250 и выше.

В этом случае у вас будет всего 45 дней, чтобы отправить пакет в Онтарио для рассмотрения и выдачи номинации.

Как мы видим, вопреки слухам, иммигрировать в эту провинцию не сложно. Если вам нужна консультация в определении стратегии, пожалуйста, отправьте запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

info@skiimmigration.com

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