Бразилия снова отложила введение виз для граждан США, Канады и Австралии

Власти Бразилии вновь отложили введение визового режима для США, Австралии и Канады. В 2019 году Бразилия отменила визовые требования для этих трех стран, с целью привлечения туристов. Однако в ответ эти страны не отменили визы для бразильских граждан.

Учитывая принципы равенства и взаимности, по которым Бразилия устанавливает визовые режимы с другими странами, бразильские власти снова вынуждены начать требовать визы от граждан США, Канады и Австралии. Первоначально введение виз было отсрочено до 1 октября, затем до 10 января.

В заявлении бразильских властей сейчас говорится, что правительство все еще работает над новой визовой системой и хочет избежать ее внедрения во время празднования нового года и карнавала в феврале, когда в страну приезжает множество туристов.

Бразилия не станет подписывать итоговую декларацию организованного США «Саммита за демократию», 30 марта сообщает издание O Globo со, ссылаясь на собственные источники.

Причиной подобного демарша стала антироссийский настрой декларации. Документ чрезмерно фокусируется на украинском конфликте и служит инструментом осуждения России.

Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что защита демократии предполагает борьбу за мир. Нельзя использовать демократию, чтобы «возводить стены и воздавать раздоры». По его словам, сейчас мир стоит на пороге глобального холодного конфликта, который неизбежно перейдет в фазу горячих столкновений.