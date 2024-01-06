В Канаде лечили только 4% переживших передозировку наркотиком

В провинции Онтарио, Канада, только 4% людей, переживших передозировку наркотиками, получают лекарственную помощь для избавления от наркозависимости.

Такие результаты были опубликованы в журнале Канадской медицинской ассоциации (CMAJ) исследователями, исследовавшими данные о посещениях отделений неотложной медицинской помощи и госпитализаций, связанных с интоксикацией наркотиками, в период с января 2013 года по март 2020 года.

Более 20 000 событий были зарегистрированы для примерно 14 000 пациентов. В результате исследования стало известно, что только в 851 случае лечение с использованием опиоидных антагонистов (OAT) было назначено в течение семи дней после выписки.

Исследователи отмечают, что около 22% пациентов могли получить амбулаторное лечение, но им было назначено OAT только в очень незначительном количестве случаев. Результаты исследования показывают необходимость улучшения доступа к такой терапии и повышения осведомленности медицинского сообщества о ее эффективности.

В Канаде, где употребление наркотиков в некоторых провинциях было легализовано, эти данные вызывают особую тревогу.