29-летняя женщина была обнаружена мертвой в Гренби. Подозреваемый задержан

В связи с ее смертью был арестован 32-летний мужчина, которого сочли подозреваемым.
Сотрудники полицейской службы Грэнби были вызваны в квартиру на Элгин-стрит около 8 часов вечера, где они обнаружили жертву. Она была найдена мертвой на месте происшествия, и расследование в связи с этим было передано провинциальной полиции (SQ).
Подозреваемый был арестован около 10:30 вечера примерно в 180 км от города в регионе Шодьер-Аппалачи. Полиция не подтвердила связь между жертвой и подозреваемым и не подтвердила, использовалось ли оружие.
Личность жертвы не разглашается. Идет расследование. Личность подозреваемого тоже не разглашается.