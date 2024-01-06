Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines благополучно приземлился с выбитым окном

У авиалайнера авиакомпании Alaska Airlines выбило окно и часть фюзеляжа вскоре после взлета почти в пяти километрах над Орегоном. В результате инцидента образовалась зияющая дыра, из-за которой с пассажира- ребенка сорвало одежду.

Пилотам пришлось совершить вынужденную посадку, поскольку 174 пассажира и шесть членов экипажа вынуждены были надеть кислородные маски.

Никто серьезно не пострадал, поскольку разгерметизированный самолет благополучно вернулся в пятницу вечером в международный аэропорт Портленда примерно через 20 минут после вылета, но авиакомпания приостановила полеты своих 65 самолетов Boeing 737-9 до тех пор, пока их не смогут осмотреть. Национальный совет по безопасности на транспорте заявил в субботу, что также проведет расследование.

Пассажир Эван Смит сказал, что мальчик и его мать сидели в том ряду, где вылетело окно, и рубашку ребенка сорвало с него и выбросило из самолета.

“Мы услышали большой громкий хлопок слева сзади. Свистящий звук, и все кислородные маски мгновенно раскрылись, и все их надели”, – сказал Смит в интервью KATU-TV.

Генеральный директор Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил, что проверка парка самолетов 737-9 компании может занять несколько дней. Они составляют пятую часть из 314 самолетов компании. В субботу не было сразу известно, как это повлияет на расписание рейсов компании.

“Мы работаем с Boeing и регулирующими органами, чтобы понять, что произошло… и будем делиться обновлениями по мере поступления дополнительной информации”, – сказал Миникуччи. “Я искренне сочувствую тем, кто был на этом рейсе – я так сожалею о том, что вы пережили”.

Рейс 1282 вылетел из Портленда в пятницу в 17:07, чтобы совершить двухчасовой перелет в Онтарио, штат Калифорния. Примерно через шесть минут окно и кусок фюзеляжа вылетели наружу, когда самолет находился на высоте около 16 000 футов (4,8 километра). Один из пилотов объявил чрезвычайную ситуацию и запросил разрешение на снижение до 10 000 футов (3 километра) – высоты, на которой в воздухе было бы достаточно кислорода для безопасного дыхания.

“Нам нужно поворачивать обратно в Портленд”, – сказала пилот диспетчерам спокойным голосом, который она сохраняла на протяжении всего процесса посадки.

На видеороликах, размещенных пассажирами в Интернете, видно зияющую дыру на месте окна и пассажиров в масках. Они аплодировали, когда самолет благополучно приземлился примерно через 13 минут после того, как вылетело окно. Затем по проходам прошли пожарные, попросив пассажиров оставаться на своих местах, пока они оказывают помощь пострадавшим.

Задействованный самолет сошел с конвейера и получил сертификацию всего два месяца назад, согласно онлайн-отчетам FAA. Самолет совершил 145 рейсов с момента ввода в коммерческую эксплуатацию 11 ноября, сообщила FlightRadar24, еще одна служба отслеживания. Рейс из Портленда был третьим за день.

Max – новейшая версия почтенного Boeing 737, двухмоторного узкофюзеляжного самолета, часто используемого на внутренних рейсах США.