Рейтинг доверия к правительству Канады достиг минимума за последние 17 лет

По последним данным опроса общественного мнения, доверие к правительству Канады достигло непривычно низкого уровня за последние 17 лет.

Управление, возглавляемое либералом Джастином Трюдо, одобряют всего 23% граждан, что является самым низким показателем с 2007 года. Данные результаты получены от исследовательской компании Nanos Research по заказу газеты The Globe and Mail.

Заметно, что только 23% опрошенных респондентов оценивают работу либерального правительства как “очень хорошую” или “хорошую”, в то время как 54% высказали негативное мнение. Сравнительно, в 2015 году, когда либеральная партия выиграла парламентские выборы, доверие к выбранному правительству составляло 60% канадцев.

Не удачное доверие также сопровождало правительство консерватора Стивена Харпера (2006-2015). В 2013 году, работу этого правительства одобряли только 26% избирателей, что привело к его поражению на парламентских выборах в октябре 2015 года. Однако, после первого года правления на выборах 2006 года, деятельность консерваторов была оценена положительно 39% жителей.

Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на осень 2025 года.

Опрос был проведен с 27 по 29 декабря 2023г., приняли в нем участие более 1 тыс. человек. Предыдущие данные от Nanos Research показывали, что только 20,6% канадцев доверяют Трюдо, а лидеру консервативной оппозиционной партии Жан-Пьеру Пуэлиевру – 34,3%.