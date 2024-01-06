США нашли основания готовиться к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена активно разрабатывает стратегии для реагирования на потенциальное усиление конфликта между Израилем и Палестиной, что может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Планы направлены на подготовку к возможному расширению военных действий, особенно в свете ситуации в Газе.

Лидеры политической обстановки отмечают, что такая ситуация может нести серьезные риски для переизбрания Джо Байдена на следующий президентский срок. Поэтому американские власти ведут обсуждение различных сценариев, которые могут потребовать активного участия Соединенных Штатов в региональных конфликтах.

Пока не раскрываются конкретные детали планируемых действий или стратегий, однако активизация дипломатических и военных кругов в США свидетельствует о серьезности воспринимаемой угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что нынешнее напряженное положение дел на Ближнем Востоке является результатом действий Соединенных Штатов. Он утверждает, что ситуация в регионе ухудшилась до крайности и отмечает, что США имеют возможность исправить это. Трамп также указал на роль США в военном конфликте между Россией и Украиной.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social, Трамп отметил, что американское влияние привело к тому, что ситуация на Ближнем Востоке “полностью вышла из-под контроля”, что может вызвать серьезные последствия. Он сравнил это с конфликтом между Россией и Украиной, подчеркивая, что последствия могут быть еще более серьезными.

Конфликт между Израилем и палестинским движением “ХАМАС” продолжается с 7 октября. В конце ноября стороны договорились о временном прекращении огня, однако уже 1 декабря Израиль возобновил военные действия в Газе. По последним данным от 17 декабря, согласно информации от Reuters, стороны готовы объявить второе прекращение огня. Соединенные Штаты, по сообщению The Economist, призывали Израиль завершить военные действия в Газе до конца текущего года.