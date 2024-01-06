Один погибший, 11 раненых: итоги крушения туристического автобуса из Монреаля в штате Нью-Йорк

Полиция штата Нью-Йорк сообщает, что один человек погиб и 11 человек получили ранения после того, как автобус, следовавший из Монреаля, потерпел крушение на шоссе 87 в Лейк-Джордж, штат Нью-Йорк.

Полиция сообщает, что в дополнение к смерти один пассажир получил серьезные травмы, а 10 человек отделались незначительными травмами после того, как туристический автобус Skyway Coach Line потерпел крушение около 12:50 в пятницу. Автобус направлялся в Нью-Йорк.

На видео, переданном местными новостными агентствами, было видно, как автобус лежит на боку на обочине проезжей части.

FlixBus, компания, принадлежащая немецкой компании Flix, которой также принадлежит Greyhound, заявила в заявлении, что в аварию попал междугородний автобус, работавший от ее имени.

В автобусе находились 23 человека, включая водителя, все пострадавшие были доставлены в районные больницы. Позже в FlixBus сообщили, что водитель получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Компания заявила, что у нее нет подтвержденной информации о причине авиакатастрофы и что она работает с властями и своим “транспортным партнером” над выяснением обстоятельств.

Полиция штата сообщает, что один пассажир был доставлен по воздуху в медицинский центр Олбани в критическом состоянии.

Рэй Эгню, представитель больницы Гленс Фоллс, сказал, что в медицинское учреждение поступило несколько пассажиров с незначительными травмами.

Представитель полиции Дианна Коэн заявила, что место происшествия все еще осматривается, и у нее нет никаких дополнительных подробностей.

“Я присоединяюсь к жителям Нью-Йорка в молитве за благополучие всех, кто причастен к этому ужасному инциденту, и глубоко благодарен за героические усилия наших служб экстренного реагирования”, – сказал Хочул.