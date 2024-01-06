5-летний мальчик умер через несколько дней после пожара в квартире в Хэмпстеде

Наступивший год начался с череды каких-то тяжелых и нелепых смертей и гибелей. Виной большинству из них являются пожары и возгорания.

Вот еще один случай, произошедший с монреальским ребенком в какнун самого светлого и доброго праздника, который дети ждут с особенным нетерпением. Пятилетний мальчик скончался в результате пожара в квартире, где он проживал с родителями, прямо в канун Нового года.

Его 36-летний отец остается в критическом состоянии. 31 декабря пожарные и полиция были вызваны по тревоге из-за пожара на Кот-Сен-Люк-роуд недалеко от Кингстон-авеню в районе Хэмпстед.

Мальчик и его отец были спасены из пламени и доставлены в больницу, где первый скончался от полученных травм 3 января. Полиция Монреаля подтвердила смерть малыша.

В последние дни в Квебеке произошло несколько пожаров в домах, которые привели к летальным исходам. В пятницу в Роудоне погибла супружеская пара в возрасте 70 лет. В тот же день 91-летний мужчина и 46-летняя женщина погибли в результате пожара в Буабриане.