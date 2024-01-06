Что ждет Квебек в 2024 году? Обзор рынка и прогноз QPAREB

Квебекские риэлторы должны увидеть возвращение к нормальному рынку в следующем году со стабильными ценами, продажами, близкими к историческим нормам, и без больших сюрпризов, прогнозирует Квебекская профессиональная ассоциация брокеров недвижимости (QPAREB).

Более стабильная активность даст покупателям и продавцам немного больше времени для подготовки сделок и проведения надлежащих переговоров. “Это всегда выгодно для риэлтора”, – говорит Стефани Лапьер, главный экономист QPAREB. “Мы больше не участвуем в гонке, даже если все еще немного перегружены задачами”.

Лапьер выступил с речью сразу после публикации ассоциацией 14 декабря своего обзора на 2023 год и прогноза на 2024 год для рынка жилой недвижимости Квебека.

Ассоциация прогнозирует небольшое 2-процентное снижение числа транзакций по всей провинции в следующем году до 74 719 с предполагаемых 76 036 в 2023 году. “Но это очень близко к среднему историческому показателю в Квебеке – 78 000 сделок” за последние 20 лет, и “все еще хороший год для рынка недвижимости Квебека”, – говорит Лапьер.

Напротив, в 2020 году, в первый год пандемии, было совершено более 112 000 транзакций. Однако в 2022 году продажи упали на 20%, поскольку процентные ставки начали расти.

“Поскольку процентные ставки останутся высокими в начале 2024 года, мы думаем, что продажи останутся слабыми в начале года, но активность возрастет в течение года (поскольку запасы остаются низкими)”, – добавляет она.

Небольшое повышение уровня безработицы в следующем году с 4,3% до 5,3% и замедление темпов роста экономики делу не помогут.

Наряду со слабыми продажами ассоциация прогнозирует увеличение числа новых предложений с началом 2024 года, что позволит рынку извлечь выгоду из более сбалансированных условий, поскольку покупатели смогут договориться о более выгодных условиях.

Однако ситуация будет недолговечной, поскольку первые объявления о снижении процентных ставок Банком Канады позднее в этом году приведут к подъему рынка. Иммиграция также подстегнет спрос.

Ассоциация прогнозирует снижение ставки центральным банком на 75 базисных пунктов в 2024 году, но “некоторые экономисты идут дальше”, – говорит Лапьер.

QPAREB говорит, что в течение 2024 года не должно быть существенных изменений в средних ценах на дома для одной семьи в провинции.

Однако в Монреале средние цены на дома на одну семью должны вырасти на 2% до 549 400 долларов в следующем году, а на кондоминиумы – на 1% до 395 600 долларов.

Ожидается, что в столичном регионе Монреаль в этом году будет совершено 36 285 транзакций, что на 15% меньше, чем в 2022 году. Количество транзакций должно снизиться до 35 230 в 2024 году, что на 3% меньше, чем в 2023 году.

По словам Лапьера, Квебек-Сити пойдет против течения и превзойдет провинцию: цены на жилье для одной семьи вырастут на 5% (в среднем до 368 000 долларов) из-за отсутствия доступности, в то время как цены на кондоминиумы вырастут на скромный 1%, в среднем до 368 000 долларов.244 900.

В 2023 году в регионах со средними ценами ниже, чем в среднем по провинции, цены достигли новых пиков, в то время как в регионах с более высокими ценами наблюдалось незначительное снижение.

Доля сверхзадач в провинции резко снизилась с января по ноябрь этого года, снизившись до 11% для домов на одну семью, что на 22% меньше, чем в прошлом году, сообщает QPAREB.

Столица провинции остается одним из немногих районов провинции, где дома обычно продаются по ценам, превышающим запрашиваемые, причем в одной из каждых четырех сделок в прошлом месяце наблюдался перекуп, отмечает Лапьер. “Это потому, что спрос на дома для одной семьи высок, но доступность в Квебеке низкая”.

“Гораздо чаще дома продаются по цене, превышающей запрашиваемую, в регионах провинции, где цены более доступные, чем в Монреале”, – добавляет она.

Однако, учитывая отсутствие предложений, дома в Монреале хорошего качества, не нуждающиеся в ремонте и по разумной цене могут быть предметом завышенных цен, говорит она.

QPAREB также отмечает, что в Квебеке наблюдается возвращение к более здоровому переговорному процессу. Например, в октябре этого года 70% домов, проданных в провинции, были проданы по запрашиваемой цене, 23% – по заниженной и 7% – по завышенной.

Лапьер отмечает, что в целом рынок жилой недвижимости Квебека имеет хорошие возможности для более сбалансированных условий в 2024 году, учитывая устойчивость провинции и низкий уровень задолженности домохозяйств.

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