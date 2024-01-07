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Новости Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Denis Dankoff Янв 6, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 51 Просмотров

Новости Делового Монреаля для тех, кто ценит время превыше всего. Каждый день мы предлагаем одной строкой 7 самых актуальных и значимых новостей дня тем, кто стремится оставаться в курсе последних деловых и других событий без лишних деталей. Кратко, точно и всегда актуально – новости для вас.

02.01.2024          Суббота

🔸 Нестабильность в Красном море угрожает канадским потребителям: судоходный гигант Maersk меняет маршруты с Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды.

🔸 Самолет Джастина Трюдо потерпел аварию на Ямайке, где Трюдо и его семья бесплатно провели отпуск на роскошной вилле на Ямайке стоимостью $9300 за ночь.

🔸 Сильные снегопады надвигаются на Канаду – в некоторых местах Квебека, Монреаля ожидается до 35 см осадков.

🔸 Представители TikTok и Meta оспаривают закон Огайо, который требует, чтобы социальные сети и игровые приложения получали разрешение родителей перед регистрацией детей до 16 лет.

🔸 Министр промышленности Канады раскритиковал Rogers и Bell за повышение стоимости телефонных тарифных планов.

🔸 Оттава выдаст 1 тыс виз родственникам канадцев, находящимся в секторе Газа.

🔸 Ситуация в госпиталях Квебека не улучшается и средняя заполняемость отделений неотложной помощи остается значительно выше 100%.

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