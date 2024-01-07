Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

02.01.2024 Суббота
🔸 Нестабильность в Красном море угрожает канадским потребителям: судоходный гигант Maersk меняет маршруты с Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды.
🔸 Самолет Джастина Трюдо потерпел аварию на Ямайке, где Трюдо и его семья бесплатно провели отпуск на роскошной вилле на Ямайке стоимостью $9300 за ночь.
🔸 Сильные снегопады надвигаются на Канаду – в некоторых местах Квебека, Монреаля ожидается до 35 см осадков.
🔸 Представители TikTok и Meta оспаривают закон Огайо, который требует, чтобы социальные сети и игровые приложения получали разрешение родителей перед регистрацией детей до 16 лет.
🔸 Министр промышленности Канады раскритиковал Rogers и Bell за повышение стоимости телефонных тарифных планов.
🔸 Оттава выдаст 1 тыс виз родственникам канадцев, находящимся в секторе Газа.
🔸 Ситуация в госпиталях Квебека не улучшается и средняя заполняемость отделений неотложной помощи остается значительно выше 100%.