Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Новости Делового Монреаля для тех, кто ценит время превыше всего. Каждый день мы предлагаем одной строкой 7 самых актуальных и значимых новостей дня тем, кто стремится оставаться в курсе последних деловых и других событий без лишних деталей. Кратко, точно и всегда актуально – новости для вас.

02.01.2024 Суббота

🔸 Нестабильность в Красном море угрожает канадским потребителям: судоходный гигант Maersk меняет маршруты с Суэцкого канала через мыс Доброй Надежды.

🔸 Самолет Джастина Трюдо потерпел аварию на Ямайке, где Трюдо и его семья бесплатно провели отпуск на роскошной вилле на Ямайке стоимостью $9300 за ночь.

🔸 Сильные снегопады надвигаются на Канаду – в некоторых местах Квебека, Монреаля ожидается до 35 см осадков.

🔸 Представители TikTok и Meta оспаривают закон Огайо, который требует, чтобы социальные сети и игровые приложения получали разрешение родителей перед регистрацией детей до 16 лет.

🔸 Министр промышленности Канады раскритиковал Rogers и Bell за повышение стоимости телефонных тарифных планов.

🔸 Оттава выдаст 1 тыс виз родственникам канадцев, находящимся в секторе Газа.

🔸 Ситуация в госпиталях Квебека не улучшается и средняя заполняемость отделений неотложной помощи остается значительно выше 100%.