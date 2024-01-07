Представители TikTok и Meta оспаривают закон Огайо, требующий родительского согласия для социальных сетей

Торговая группа NetChoice, представляющая интересы крупных социальных сетей, таких как TikTok и Snapchat, подала иск против закона штата Огайо, который требует родительского разрешения для регистрации детей до 16 лет в социальных сетях и игровых приложениях.

Этот иск подан против генерального прокурора штата Огайо, Дэйва Йоста, и направлен на предотвращение вступления в силу закона, запланированного на 15 января 2024 года.

Законодательство было введено в рамках бюджетного законопроекта на сумму 86,1 миллиарда долларов, подписанного республиканским губернатором Майком Девайном.

Вице-губернатор Джон Хастед выразил обеспокоенность по поводу влияния социальных сетей на психическое здоровье детей, утверждая, что они «намеренно вызывают привыкание».

NetChoice утверждает, что закон Огайо нарушает конституционные права на свободу выражения мнений и является слишком расплывчатым и широким.

Кроме того, закон требует, чтобы компании, управляющие социальными сетями, предоставляли родителям правила конфиденциальности, чтобы семьи могли контролировать контент и модерацию в профилях своих детей.

Крис Марчезе, директор судебного центра NetChoice, заявил: «Мы верим, что семьи должны иметь возможность самостоятельно определять, как использовать онлайн-услуги и защищать свою конфиденциальность.

С иском против Йоста мы стремимся защитить права жителей Огайо на использование цифровых инструментов без нарушения их конфиденциальности и безопасности».

NetChoice уже выиграла судебные иски против аналогичных ограничений в Калифорнии и Арканзасе.

В ответ на иск, Джон Хастед назвал действия компаний «трусливыми, но не неожиданными», подчеркнув их решимость обойти родительский контроль и подвергать детей вредному контенту.

Хастед также указал на опасность алгоритмов социальных сетей, которые могут наносить вред здоровью и психическому состоянию детей, призывая к необходимости защиты молодых пользователей от этих влияний.

Примечание: Эта статья основана на информации от Ассошиэйтед Пресс и представляет текущее состояние судебного дела NetChoice против генерального прокурора Огайо