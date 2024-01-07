Премьер-министр Канады поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

“Приветствую всех православных христиан, включая христиан-коптов и католиков восточного обряда, в этот день Рождества. Я, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, желаю вам мира и надежды. Для меня этот праздник имеет огромное значение, он является важной частью нашей культуры и религии,” – с такими словами сегодня обратился к православным верующим премьер-министр Канады.

Джастин Трюдо родился в семье католиков. Его отец, Пьер Трюдо, бывший премьер-министр Канады, в Гарвардском университете написал диссертацию о соотношении коммунизма и христианства, а также симпатизировал социальной модели СССР. Несмотря на это, Джастин Трюдо поддерживает ЛГБТ-движение, противоречащее ценностям христианской религии.

“Мои добрые пожелания направлены ко всем православным христианам в мире. Пусть этот Рождественский праздник принесет вам радость, мир и любовь. Счастливого Рождества!” – резюмировал Джастин Трюдо.

Пусть так и будет – воцарится мир, который принесет в наши души любовь и радость! Мы происоединяемся к поздравлениям премьер-министра и желаем весм православных христианам веселого и светлого Рождества Христова!