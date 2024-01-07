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Новости Трамп пообещал накрыть США «Железным куполом»

Трамп пообещал накрыть США «Железным куполом»

Виктория Христова Янв 7, 2024 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 34 Просмотров

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, обещает построить аналог израильской противоракетной обороны “Железный купол”, чтобы защитить всю территорию страны.

 

В своем выступлении в колледже в Ньютоне, штат Айова, Трамп подчеркнул, что другие страны получают от США миллиарды долларов для строительства подобных систем, но при этом США не имеют своего купола.

Затем он обвинил губернатора Рона Десантиса и бывшего посла Никки Хейли в коррупции и поддержке неоконсерваторов, которые представляют интересы Вашингтонского истеблишмента и военного эстеблишмента.

Трамп заявил, что США тратят кровь и деньги своих граждан на помощь другим странам, вместо того чтобы сосредоточить усилия на защите своей территории. Отметив, что во время президентства Рейгана не было соответствующих технологий, Трамп заявил, что теперь у США есть такая возможность и он намерен построить “гигантский купол” для защиты страны от угроз.

Он подчеркнул, что это будет сделано в Соединенных Штатах и считает это продуктивным шагом. По словам Трампа, другие страны получают миллиарды от США и имеют свои купола, в то время как Соединенные Штаты не обладают такой системой защиты.

Трамп также обещает окончательно завершить конфликты за рубежом и переключить свое внимание на защиту страны. Однако неясно, имел ли он в виду защиту США от межконтинентальных ракет или от потенциальных конфликтов с Мексикой или Канадой.

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