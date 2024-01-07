По последним данным французских исследователей, около 17 000 человек в шести странах, возможно, умерли от применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина (ГЦХ) во время первой волны пандемии covid-19 в 2020 году.

Гидроксихлорохин был выписан без рецепта для лечения covid-19 на ранней стадии пандемии, когда ученые и врачи активно искали способы борьбы с этим заболеванием. Его также предлагали как профилактическую меру.

На основе предварительных отчетов, указывающих на потенциальную эффективность ГЦХ против covid-19, применение этого препарата было широко пропагандировано в феврале и марте 2020 года. Однако последующие исследования показали, что препарат не только не приносит пользы, но и вызывает значительное увеличение риска смерти.

Исследователи из Лиона (Франция) и Квебека (Канада) заявили, что врачи продолжали назначать ГЦХ некоторым пациентам, госпитализированным с covid-19, несмотря на отсутствие доказательств его клинической пользы.

Анализ показал, что примерно 16 990 случаев избыточной смертности в шести странах – Турции, Бельгии, Франции, Испании, Италии и США – возможно были связаны с употреблением гидроксихлорохина.

Ученые проанализировали другие исследования, следили за случаями госпитализации, оценивали воздействие гидроксихлорохина и относительный риск смерти от применения этого препарата.

Токсичность гидроксихлорохина для пациентов с covid-19 была частично обусловлена побочными эффектами на сердце, такими как нарушение сердечного ритма.

Ученые считают, что во всем мире число смертей, связанных с гидроксихлорохином, “было явно недооценено из-за отсутствия исследований в таких регионах, как Восточная Европа, Великобритания, Германия, скандинавские страны, Африка и Южная Америка”.

Они утверждают, что, учитывая только проживающих в странах, включенных в исследование, около 600 миллионов человек, реальное число смертей, связанных с гидроксихлорохином, может быть “значительно выше, учитывая широкое использование ГЦХ на первой и последующих волнах пандемии во многих регионах”.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США выдало временное разрешение на экстренное применение гидроксихлорохина 28 марта 2020 года, которое было отозвано 15 июня 2020 года.

Бывший президент Трамп неоднократно рекламировал гидроксихлорохин и его родственный препарат хлорохин как возможное “чудо”. Он призывал принимать их, говоря: “Разве вам есть, что терять?” – вспоминает газета высказывание Трампа относительно ГЦХ на одном из брифингов по коронавирусу в Белом доме.