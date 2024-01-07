Канадского фигуриста обвинили в изнасиловании 11-летней давности

Офис комиссара по спортивной честности Канады (OSIC) начал расследование в отношении нынешнего чемпиона Канады в танцах на льду, Николая Сёренсена, по обвинению в изнасиловании, сообщает USA Today.

Жертвой предполагаемого преступления выступила бывшая фигуристка, которая в настоящее время работает тренером в США. Однако ее имя пока не разглашается. Она утверждает, что изнасилование произошло на вечеринке в Хартфорде (штат Коннектикут, США) в апреле 2012 года.

В своем показании 22-летняя женщина объясняет, что молчала многие годы, опасаясь, что ее обвинят и никто ей не поверит. Вместо этого она обратилась за психологической помощью и даже рассматривала возможность подачи заявления в полицию, но обнаружила, что преступление уже снято с рассмотрения в связи с истечением срока давности.

Женщина подала заявление в OSIC только этим летом после прочтения интервью Сёренсена, где он говорил о важности обеспечения безопасности женщин в мире фигурного катания.

Сёренсен начал свою карьеру в Дании и в 2018 году стал выступать за Канаду. В 2021 году он получил гражданство этой страны. Сёренсен выступает вместе с Лоранс Фурнье-Бодри, они заняли девятое место на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также заняли пятое место на прошлогоднем Чемпионате мира. Их назвали призерами множества этапов Гран-при, а также действующими чемпионами Канады.