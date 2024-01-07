Найден элексир долголетия: клюква продлевает жизнь человека

Необходимо потреблять ягоды круглый год, идеально каждый день. Они являются природным эликсиром долголетия. Особенно впечатляющий результат продемонстрировала клюква – она продлевает жизнь на целых 31%.

По данным исследования, проведенного американскими учеными из штата Пенсильвания, результатами которого они поделились в журнале The Journal of Nutrition.

Ученые проанализировали количество биоактивных компонентов, которые испытуемые получали благодаря употреблению ягод. Они сравнили результаты у тех, кто ел клюкву и прочие ягоды в незначительных количествах, и у тех, кто употреблял их часто. Оказалось, что лишь немногие питаются ягодами регулярно, хотя их положительное влияние на организм огромно. Это объясняется высоким содержанием флавоноидов.

Рекомендуется употреблять полстакана ягод ежедневно. Оптимально выбирать свежие ягоды без добавления сахара. Можно также употреблять их в замороженном, сушеном или консервированном виде.

Среди всех ягод особенно полезной оказывается клюква. Согласно исследованиям американских ученых, она снижает риск смерти на 31%. У других ягод этот показатель значительно скромнее: клубника – на 14%, черника – на 21%, и любые другие ягоды настолько же.

Клубнику, клюкву и чернику чаще всего потребляют американцы, поэтому у этих ягод имеются отдельные статистические данные, в то время как по другим ягодам есть только общие цифры.

Оценка риска смертности от различных заболеваний при употреблении ягод также интересна. Например, черника особенно эффективна для защиты органов дыхания – ее любители страдают от таких заболеваний на 59% реже. Клюква способствует снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – это ягода, которая уменьшает риск на 51%.

Стоит отметить, что более ранние исследования подтверждают важность употребления ягод для профилактики гипертонии, атеросклероза, рака, болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также для поддержания зрительной функции. Кроме того, ягоды в целом замедляют процессы старения.

Самыми полезными оказываются ягоды красного, фиолетового и черного цветов. Именно такая окраска свидетельствует о высоком содержании флавоноидов.