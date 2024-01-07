Монреаль озвучил рекомендации для путешественников: осторожно, снег и гололед!

В Монреале за ночь выпало немного больше снега, чем ожидалось, что привело к скользким дорогам в воскресенье утром.

На рассвете Министерство окружающей среды Канады выпустило рекомендации для путешественников, призывающие водителей готовиться к “быстро меняющимся и ухудшающимся” условиям.

По прогнозам, снегопад продолжится, и к вечеру воскресенья в некоторых районах ожидается до 15 сантиметров осадков.

По состоянию на 9:30 утра большинство дорог в городе находились в “удовлетворительном” состоянии, согласно Québec 511, в то время как условия были “плохими” на Северном и Южном побережьях и на Западном острове.

Это всего лишь пример того, что должно произойти: Министерство окружающей среды Канады сообщает, что сильный шторм с “различными типами осадков и сильным ветром”, как ожидается, пронесется по Квебеку со вторника по утро четверга.

Прогноз колеблется между дождем и снегом в районе Монреаля, во вторник ожидается максимум -1 °C.

Температура продолжит повышаться и в среду, что приведет к усилению дождей и, вероятно, смоет снег, выпавший в выходные.