Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Профсоюзы государственного сектора Квебека представят обновленную информацию
ecole
Школа, просто школа. Фото в свободном доступе.

Профсоюзы государственного сектора Квебека представят обновленную информацию

Виктория Христова Янв 7, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 29 Просмотров

В воскресенье днем Общий фронт профсоюзов государственного сектора Квебека планирует представить обновленную информацию о предлагаемом урегулировании и консультациях с членами профсоюза.

 

Консультативные совещания для работников профсоюзов CSQ, APTS, CSN и FTQ будут проводиться с середины января по середину февраля.

Четыре профсоюза представляют примерно 420 000 работников в сфере образования и здравоохранения.

Предлагаемое соглашение, достигнутое 28 декабря, предусматривает повышение заработной платы на 17,4 процента в течение пяти лет с оговоркой о защите покупательной способности в течение последних трех лет трудового договора. Оно также включает улучшения в групповом страховании.

Члены “Общего фронта” бастовали в течение 11 дней в ноябре и декабре, прежде чем достигли предлагаемого соглашения с правительством Квебека.

На днях будет озвучен план восстановления учебного процесса в школах. Учеба для детей возобновится уже в ближайший вторник.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*