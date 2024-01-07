Профсоюзы государственного сектора Квебека представят обновленную информацию

В воскресенье днем Общий фронт профсоюзов государственного сектора Квебека планирует представить обновленную информацию о предлагаемом урегулировании и консультациях с членами профсоюза.

Консультативные совещания для работников профсоюзов CSQ, APTS, CSN и FTQ будут проводиться с середины января по середину февраля.

Четыре профсоюза представляют примерно 420 000 работников в сфере образования и здравоохранения.

Предлагаемое соглашение, достигнутое 28 декабря, предусматривает повышение заработной платы на 17,4 процента в течение пяти лет с оговоркой о защите покупательной способности в течение последних трех лет трудового договора. Оно также включает улучшения в групповом страховании.

Члены “Общего фронта” бастовали в течение 11 дней в ноябре и декабре, прежде чем достигли предлагаемого соглашения с правительством Квебека.

На днях будет озвучен план восстановления учебного процесса в школах. Учеба для детей возобновится уже в ближайший вторник.