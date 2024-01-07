2024 год, наконец, год для покупки недвижимости? Не так быстро!

Резкий рост процентных ставок за последние 12 месяцев серьезно ограничил возможности для покупателей, желающих приобрести недвижимость.

Зная, что примерно 28% ипотечных кредитов в прекрасной провинции будут продлены в течение следующих 18 месяцев, можно увидеть значительное движение на рынке недвижимости.

«Мы начали встречаться с ним в течение двух или трех месяцев”, – говорит брокер Пьер-Оливье Вир. Последние два года мы находились в искусственном пузыре. Повышение процентных ставок не оказало прямого влияния на продавцов.

«С другой стороны, телефон начинает звонить все чаще и чаще людям, у которых есть продление ипотеки. Они больше не могут этого сделать, и им нужно продать свою собственность, чтобы купить себе более дешевую».

По словам Пьера-Оливье Вира, финансовые учреждения не держат своих клиентов на грани. Скорее, экономический контекст подталкивает их к тому, чтобы перейти в режим решения.

«Они все равно помогают людям. Они попытаются исправить ситуацию. Было не так много случаев, когда людей заставляли продавать. Мы начинаем это видеть».

По иронии судьбы, это не владельцы домов за 750 000 долларов и выше, которые плавают в мутной воде: “люди из 450 000-600 000 человек вынуждены продавать свою собственность. Продавая, они покупают более дешевые».

Если мы сейчас увидим рынок продавцов, было бы удивительно, если бы тенденция изменилась.

«Я бы так не подумал, – думает Вир. Я думаю, мы останемся на рынке продавцов. В настоящее время в Квебеке действительно не хватает инвентаря. Повышение ставок заставляет мистера и миссис все остальные оставаться дома».

С другой стороны, в столичном регионе-Насьонале в настоящее время происходят перепродажи между клиентами, у которых есть дома в поле зрения.

Это не означает, что следует ожидать значительного снижения цен.

«В 2023 году ожидалось, что будет влияние на уровень цен, но они остались стабильными. Они даже немного выросли, предупреждает брокер».

«Если ставки упадут в 2024 году, это вызовет ажиотаж, и покупателей будет больше».

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