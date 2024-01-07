Мужчине из Квебека предъявлено обвинение в убийстве второй степени

32-летнему мужчине из Квебека в субботу было предъявлено обвинение в убийстве второй степени своей супруги, 29-летней Хлои Лозон-Ривард.

Ее смерть является первым убийством в провинции в только что наступившем 2024 году.

Полицейские офицеры из Грэнби, были вызваны в квартиру на Элгин-стрит около 8 часов вечера в пятницу, где они обнаружили Лозон-Ривар со следами насилия на теле. Она была объявлена мертвой на месте происшествия, и расследование было передано провинциальной полиции (SQ).

Ее партнер, Майкл Дугас-Фейс, был арестован около 10:30 вечера примерно в 180 км отсюда, в регионе Шодьер-Аппалачи.

Он предстал перед судом в субботу вечером, и ему было предъявлено обвинение в убийстве второй степени, и планируется, что он вновь предстанет перед судом в понедельник.

Сообщения в социальных сетях указывают на то, что у него и Лозон-Ривар были дети.

Судебные документы показывают, что Дугас-Фарси был обвинен в угрозах в 2023 году, но был оправдан после того, как не признал себя виновным.