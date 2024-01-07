Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Актуальные новости Делового Монреаля 07.01.2024
🔸Премьер-министр поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
🔸 Селин Сонг и Райан Гослинг среди канадцев, претендующих на «Золотой глобус».
🔸 Большинство пассажиров автобуса, попавшего в аварию в пятницу на рейсе Монреаль–Нью-Йорк, были квебекцы.
🔸 За ночь в районе Большого Монреаля выпало больше снега, чем ожидалось, что усложнило дорожные условия.
🔸 Дональд Трамп, кандидат в президенты США, обещает построить аналог израильской противоракетной обороны “Железный купол”, чтобы защитить всю территорию страны.
🔸 17 000 человек в 6 странах умерли от применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина (ГЦХ) во время первой волны пандемии covid-19 в 2020 год.
🔸 Honda инвестирует до $18,4 млрд в строительство завода по производству электромобилей в Канаде.
🔸 Погода не отпугивает туристов в Квебеке.
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