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Новости Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Denis Dankoff Янв 7, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 51 Просмотров

Актуальные новости Делового Монреаля 07.01.2024

Новости Делового Монреаля для тех, кто ценит время превыше всего. Каждый день мы предлагаем одной строкой 7 самых актуальных и значимых новостей дня тем, кто стремится оставаться в курсе последних деловых и других событий без лишних деталей. Кратко, точно и всегда актуально – новости для вас.

🔸Премьер-министр поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

🔸 Селин Сонг и Райан Гослинг среди канадцев, претендующих на «Золотой глобус».

🔸 Большинство пассажиров автобуса, попавшего в аварию в пятницу на рейсе Монреаль–Нью-Йорк, были квебекцы.

🔸 За ночь в районе Большого Монреаля выпало больше снега, чем ожидалось, что усложнило дорожные условия.

🔸 Дональд Трамп, кандидат в президенты США, обещает построить аналог израильской противоракетной обороны “Железный купол”, чтобы защитить всю территорию страны.

🔸 17 000 человек в 6 странах умерли от применения противомалярийного препарата гидроксихлорохина (ГЦХ) во время первой волны пандемии covid-19 в 2020 год.

🔸 Honda инвестирует до $18,4 млрд в строительство завода по производству электромобилей в Канаде.

🔸 Погода не отпугивает туристов в Квебеке.

 

 

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