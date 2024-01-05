KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – «Иван Васильевич меняет всё». Премьера!

Новогодняя комедия от создателей «Самоиронии судьбы». Современный аналог Шурика открывает временной портал, соединяя эпоху Ивана Грозного с современностью. В результате царь оказывается перемещенным в настоящее время. В прошлом оказываются вор-домушник Милославский и управдом Бунша, которым предстоит вести государственные дела. Ученый стремится восстановить хаос, но машина времени, подключенная к VPN, упорно кидает его по различным локациям. Шурик и Иван Васильевич отправляются в увлекательное путешествие по эпохам и странам, изменяя течение истории.

Видеотека START – Сериал «Медиатор». Новый сезон!

Видеотека START предлагает посмотреть новый сезон нашумевшего сериала «Медиатор». Главный герой – профессиональный переговорщик Андрей Павлов, которому удаётся буквально в мгновение отыскать общий язык с террористами и спасти заложников. Разумеется, такое занятие денег ему много не приносит, поэтому Павлов также принимает частные заказы от владельцев крупных бизнесов. Как только деловые переговоры заходят в глухой угол, на сцене появляется он – каждый раз в новом образе, который, по его мнению, должен помочь в выполнении работы. Ещё в далёком детстве герою удалось довести свои способности к перевоплощению до небывалых высот. Вот только теперь из-за этого он не верит не только окружающим, но и самому себе. Главные роли в сериале сыграли: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум и Дарья Мороз.

Видеотека START – Сериал «Сёстры 2». Новые серии!

Видеотека START рекомендует посмотреть сериал под названием «Сёстры». Лента рассказывает о трёх абсолютно не похожих друг на друга сёстрах. Одна – московская бизнес-леди, вторая – парикмахерша, грезящая о богатстве, третья – мечтательная учительница. Всем им достаётся в наследство автосервис, и теперь героиням необходимо управлять консервативным мужским коллективом. Для этого, разумеется, нужно находить общий язык между собой, и вот с этим у них возникнут проблемы.

Видеотека Premier – Комедия «Одна дома». Премьера!

Неудачливый инженер и находчивая девочка объединяют усилия в попытке осуществить ограбление с благородными намерениями. В этой праздничной семейной комедии, наполненной верой в добро, на кануне Нового года отчаявшийся инженер по имени Артем стремится найти средства для спасения своего друга. В поисках денег он соглашается на ряд ограблений элитных квартир, где встречает хитрую девочку по имени Стефания. Стефания настойчиво просит Артема стать ее сообщником с надеждой собрать деньги на подарок для своей мамы. У этой необычной пары есть всего одна новогодняя ночь, чтобы успешно завершить свою миссию, но они еще не подозревают, сколько неожиданных событий ждет их впереди!

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9