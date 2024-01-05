Рынок недвижимости готов к восстановлению в 2024 году

Несмотря на быстрое повышение процентных ставок, начавшееся в 2022 году, 2023 год был отмечен устойчивостью рынка недвижимости для перепродажи в Квебеке.

Действительно, слабость транзакционной активности не повлияла на цены. Таким образом, год заканчивается со средними ценами, сопоставимыми с уровнями, достигнутыми годом ранее.

Что касается продаж, то, согласно базе данных брокеров по недвижимости Centris, с оценкой в 76 000 продаж, 2023 год приближается к среднему историческому показателю активности за последние 20 лет.

Количество действующих регистраций начинает расти, но остается на очень низком уровне.

«В сложившихся обстоятельствах успешное функционирование рынка перепродажи в Квебеке удивило не одного экономиста в 2023 году. И все же этого можно было ожидать. Многие опытные покупатели, уверенные в своем собственном капитале, смогли воспользоваться более спокойной торговой средой», – отмечает Чарльз Брант, директор Службы анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), в пресс-релизе.

«Со своей стороны, первые покупатели были в режиме решения. Они смогли найти недвижимость, совместимую с их бюджетом, во многих районах Квебека, которая по-прежнему доступна по цене», – констатирует Чарльз Брант.

В 2023 году средние выплаты по ипотеке составили в среднем 36% от заработной платы. Предыдущий рекорд составлял 35% в 1981 году, когда ставки были близки к 20%, но цены на недвижимость были низкими.

Согласно APCIQ, в условиях регистрации, которая останется ниже исторического среднего, снижения процентных ставок и более сбалансированных рыночных условий, средние цены в Квебеке, как ожидается, останутся стабильными.

«Ожидается увеличение числа новых регистраций, что позволит рынку воспользоваться более сбалансированными условиями. Этот период будет благоприятным для расширения возможностей для покупок, которые могут быть предметом переговоров для покупателей, которые смогут ими воспользоваться», – подчеркивает Чарльз Брант.

В начале года будет некоторое снижение цен. Но Чарльз Брант упоминает, что «эта ситуация будет недолгой, поскольку ожидается, что транзакционная активность будет очень быстро реагировать на первые объявления о снижении ставок, что предрасполагает к более откровенному восстановлению рынка в этом году».

Вместо этого Royal Lepage прогнозирует, что цены на большой Монреаль вырастут на 5%. Они также прогнозируют, что именно во второй половине года цены на недвижимость, как ожидается, вырастут сильнее всего после снижения ключевой ставки.

«Следует помнить, что снижения инфляции вблизи целевого уровня будет недостаточно, чтобы надолго сдержать рост цен на недвижимость из-за отсутствия предложения», – объясняет Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный директор Royal LePage, регион Квебек, в пресс-релизе.

“Жилье является насущной потребностью, и все еще острая нехватка единиц жилья для удовлетворения растущего спроса и населения неизбежно сохранится до тех пор, пока инвестиции правительственных уровней не будут реализованы в городской ландшафт»,-напоминает он.

Он добавляет, что «даже если в следующем году ожидается снижение процентных ставок, потребителям придется адаптироваться к новой реальности, поскольку эпоха сверхнизких ставок закончилась. В краткосрочной перспективе это должно сдерживать рост цен на недвижимость, пока домохозяйства корректируют свое покупательское поведение”»

За последние пятьдесят лет цены редко снижались. Были периоды стабильности, но большую часть времени цены росли.

Что нас ждет в 2024 году? Я не уверен в размере повышения. Но я убежден, что это отличное время для покупок для тех, кто может себе это позволить

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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