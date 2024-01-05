Учащиеся и родители ждут, когда Квебек разработает план действий по возвращению к учебному процессу

Учащиеся начальных и старших классов вернутся в классы на следующей неделе, но наверстать упущенное может оказаться непросто.

Разрабатываются планы, как наверстать то время, которое было потерянное из-за забастовок в школах, включая отмену каникул или проведение занятий по выходным. Каким бы ни был план, один медицинский эксперт сказала, что она обеспокоена тем, что дети уже отстают, поскольку закрытие школ может иметь серьезные последствия для малышей.

“Это пугает, когда вы смотрите на это как педиатр, и я знаю, что моя ассоциация в Квебеке действительно обеспокоена этим”, – сказала доктор Джули Сен-Пьер, доцент кафедры педиатрии медицинского факультета Университета Макгилла.

Педиатр говорит, что независимо от того, сколько дней дети пропустили из-за забастовок учителей, исследования показывают, что это повлияет на их развитие и обучение.

“Особенно у детей с ограниченными возможностями в обучении, мы ожидаем, что их способности, особенно в математике и основном языке — английском или французском — могут снизиться до 50 процентов”, – сказала она.

Школы английской сети пропустили в общей сложности восемь дней, в то время как французская сторона пропустила 22 дня. Остается неясным, как они наверстают упущенное, чтобы соответствовать требованиям министерства.

Министр образования Бернар Дрейнвиль отклонил просьбу CTV News об интервью. В электронном письме пресс-секретарь сообщил, что министр объявит о мерах по исправлению положения на следующей неделе.

В посте в социальных сетях Дрейнвилл уточнил, что план будет объявлен 9 января, добавив, что в последние недели он встречался с различными заинтересованными сторонами, включая директоров школ и родительские комитеты, чтобы согласовать окончательные детали.

Представитель школьного совета английского языка Монреаля (EMSB) Майк Коэн сказал, что он не считает необходимыми такие меры, как отмена весенних каникул, добавив, что некоторые школы уже нашли способы наверстать упущенное.

“Школы, входящие в наш совет, и, конечно, старшие школы, уже приняли меры по ограничению посещения внеклассных мероприятий”, – сказал он в четверг.

Тем временем Сен-Пьер говорит, что родители могут помочь своим детям. Она предлагает составить расписание, чтобы помочь им подготовиться к возвращению в класс.

“Старайтесь укладывать их спать пораньше, старайтесь приблизить их к распорядку дня, который был бы у них, если бы они ходили в школу. Старайтесь трехразово питаться, возможно, занимайтесь математикой, гимнастикой по утрам”, – сказала она.

Она сказала, что родителям важно поддерживать их и не паниковать. После нескольких недель каникул для некоторых учеников, по ее словам, это похоже на марафон — дети еще не готовы с головой нырнуть в учебный процесс, поэтому лучше дать им время войти в курс дела.

Ждем следующей недели и надеемся, что меры по возвращению детей к учебе будут и действенными, и гуманными.