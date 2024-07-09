Мужчина в возрасте 50 лет скончался после падения, когда рубил ветки деревьев

По словам пресс-секретаря Службы безопасности Квебека (SQ) Элизабет Маркиз-Ги, экстренные службы были вызваны на место присшествия около 15:30.
“Согласно первоначальной информации, мужчина лет 50 рубил ветки, и не удержавшись на высоте,упал. Он был доставлен в больницу с серьезными травмами, угрожающими жизни. К сожалению, в больнице он скончался”, – сказал Маркиз-Ги в субботу вечером.
Оборудование Hydro-Québec в районе инцидента было повреждено, поэтому в качестве меры предосторожности было отключено электричество, сообщили в SQ.
На место происшествия были вызваны следователь SQ и специалист по судебной идентификации для выяснения причин и обстоятельств происшествия.
В настоящее время проводится расследование.
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