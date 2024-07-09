Закрытие улицы на Доллард-дез-Ормо. Планируйте свой маршрут заранее!

До 12 июля 2024 года школьный совет Лестера Б.-Пирсона будет проводить работы по подключению к коммуникациям на Вестминстер-стрит, между улицами Газайл и Харрис. Будет проложен объездной маршрут.

Для повышения качества и надежности электроснабжения компания Hydro-Québec с прошлой весны проводит работы по обрезке лишних веток. Работы по обрезке и валке деревьев будут продолжаться в ближайшие месяцы.

Специалисты лесного хозяйства в настоящее время проводят проверку и выявление деревьев и веток, которые несовместимы с системой электроснабжения или могут упасть на систему во время неблагоприятных погодных явлений.

При необходимости специалисты поддерживают связь с владельцами зеленых насаждений и уведомляют об обрезке. Затем будут проведены необходимые работы по обрезке и валке деревьев.

Эта эе служба уведомляет, что если у вас на заднем дворе остаются ветки или бревна, вы должны положить их на обочину, как и при любом сборе веток и/или специального мусора. Когда ветки будут готовы к утилизации, житель должен подать онлайн-заявку на услугу через городской веб-сайт. Ищите графу: «Branch pickup» для веток большого диаметра, максимум до 10 см (4 дюйма) или же «Special refuse pickup» для веток или стволов деревьев диаметром более 10 см (4 дюйма).

Работа направлена на очистку проводов от растительности, которая находится слишком близко к энергосистеме, что позволит сократить количество отключений, вызванных обвалом на них растительности, обеспечивая при этом безопасность населения и бесперебойную подачу электроэнергии. Для достижения успеха необходимо сотрудничество всех жителей.

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