Посетителям фестивалей рекомендуется пить много воды, чтобы избежать теплового удара

В разгар фестивального сезона посетителям фестивалей рекомендуется пить много воды, поскольку тепловой удар и интоксикация являются одними из наиболее частых случаев вмешательства парамедиков.

Тип вмешательства сильно варьируется в зависимости от погоды и типа события: “Когда очень жарко, количество вмешательств, связанных с тепловым ударом, слабостью, головокружением, будет очень высоким”, – сказал Жан-Пьер Руло, представитель Urgences-santé, крупнейшей службы скорой помощи Квебека, которая обслуживает регионы Монреаль и Лаваль.

По его словам, на фестивалях, ориентированных на семью, медицинская помощь в большей степени связана с травмами или ослаблением иммунитета. Мероприятия, привлекающие более молодую аудиторию, могут быть связаны с большим количеством случаев отравления.

В 2023 году на фестивале Osheaga — масштабном мероприятии, проходившем в монреальском парке Жан-Драпо, — парамедики вмешались в дюжину случаев, в том числе в четырех случаях, когда потребовалась госпитализация. “Очевидно, что на мероприятиях такого рода часто присутствуют алкоголь и наркотики. Мы всегда призываем людей относиться к употреблению алкоголя ответственно, но, к сожалению, да, на некоторых мероприятиях Urgences-santé призван бороться со случаями интоксикации”, – говорит Руло.

Он советует посетителям фестивалей, употребляющим алкоголь или наркотики, подходить к этому ответственно.

“Часто люди, употребляющие алкоголь, забывают о регидратации, и часто бывает слишком поздно. Это может привести к головокружению, сонливости или даже потере сознания”, – сказал представитель, добавив, что посетители фестивалей должны прислушиваться к своему организму: “Если люди плохо себя чувствуют, [вам не следует] ждать. Возможно, обратитесь за помощью к специалисту на месте, чтобы предотвратить ухудшение их состояния”, – сказал он.

На франкоязычном фестивале FrancoFolies, проходившем в Монреальском квартале зрелищ, Urgences-santé провела около 15 мероприятий в 2023 году и восемь в 2024 году.

Однако Руло отметил, что для этого фестиваля установлен периметр, и что медики не делают различий между прохожим, переходящим улицу, или работником офисного здания в этом секторе, нуждающимся в экстренной помощи. Они помогают всем нуждающимся в их помощи.

То же самое относится и к джазовому фестивалю, где парамедики принимали участие уже пять раз. Фестиваль заканчивается в субботу. В 2023 году в рамках определенного четырехугольника было проведено около 15 вмешательств.

По словам Руло, у организаторов мероприятий есть свои собственные пункты оказания первой помощи. Например, джазовый фестиваль нанимает бригаду скорой помощи, которая обращается в службу скорой помощи только в том случае, если это не соответствует “потребностям клиентов, если есть переполнение, если это превышает их возможности или если возникает неотложная ситуация”.

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