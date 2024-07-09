Почему Трюдо и Сингх в этом году избегают фестиваля “Стампид” в Калгари?

Ожидается, что “Стампид” в Калгари посетят более миллиона человек, что делает его идеальным местом для политических дискуссий. Но в этом году на мероприятии будет присутствовать только лидер консерваторов Пьер Пулевр, в то время как премьер-министр Джастин Трюдо и лидер НДП Джагмит Сингх останутся в стороне.

Политические обозреватели говорят, что отсутствие Трюдо и Сингха – это продуманные оборонительные действия, направленные на защиту от недружественного огня, с которым они могут столкнуться на фестивале под открытым небом. С тех пор как Трюдо стал лидером Либеральной партии в 2013 году, за исключением периода пандемии COVID, он посещал стадион “Калгари Стампид” каждый год, и именно поэтому его отсутствие бросается в глаза.

“Это может стать началом бункерного менталитета”, – говорит социолог Ник Наносс. Специалист по анализу данных говорит, что премьер-министр, возможно, пытается избежать острых вопросов со стороны избирателей и членов партийного собрания после ошеломляющей потери оплота либералов консерваторами на недавних дополнительных выборах в Торонто. Потеря места, которое занимала партия, вызвала опасения, что все места либералов находятся под угрозой, включая место члена парламента Джорджа Чахала, который был единственным, кто смог победить в Калгари на выборах 2021 года.

Профессор политологии университета Маунт-Ройял Лори Уильямс говорит, что призыв Чахала к срочному созыву собрания, возможно, повлиял на решение Трюдо не присутствовать на нем. “Это может быть сочетание появления рядом с кем-то, кто, кажется, ставит под сомнение будущее партии или, возможно, даже ее руководства”, – сказал Уильямс. Либералы получили только два места в Альберте, но в настоящее время занимают 74 места в Онтарио.

Вместо того, чтобы переворачивать блинчики на праздничном завтраке, который устраивал Чахал в первые выходные фестиваля, как он это делал в 2023 году, премьер-министр решил посетить исламское культурное мероприятие в районе Большого Торонто, чтобы заручиться поддержкой на поле битвы в Онтарио. “Давайте посмотрим правде в глаза, в Альберте не так уж много либералов. Зачем тратить свое время в Альберте, когда для Джастина Трюдо настоящая игра – в Торонто и Монреале”, – говорит Наносс.

В понедельник утром премьер-министр отправится в Вашингтон, для участия в саммите НАТО, который официально начинается во вторник, 9 июля. Высокопоставленные правительственные источники сообщают, что в дополнение к своему графику Трюдо встретится с представителями Конгресса США для переговоров от “Команды Канады” перед началом саммита по обороне.

Во время пребывания в Вашингтоне премьер-министр встретится с лидерами Сената и Палаты представителей Соединенных Штатов, включая Хакима Джеффриса, Чака Шумера и Митча Макконнелла, чтобы обсудить “обеспечение безопасности цепочки поставок” важнейших полезных ископаемых и электромобилей. Лидер НДП также регулярно посещает Stampede, но в этом году Сингха там не будет из-за “разногласий в расписании”. Но он также может искать место подальше от своего провинциального коллеги Нахида Ненши, который стал его “заклятым врагом”.

“НДП Альберты популярна, но они хотят разорвать связи с федеральной НДП”, – говорит политолог из университета Маунт-Ройял Дуэйн Брэтт. “Ничего страшного, если (Сингх) не приедет. У них нет мест в Калгари”. После убедительной победы на выборах лидера Национальной демократической партии Альберты Ненши, бывший мэр Калгари, объявил о своих намерениях провести голосование за членство, чтобы отделить провинциальных новых демократов от их федерального отделения.

На федеральном уровне НДП занимает места только в Эдмонтоне.

Но Энн Макграт, главный секретарь федерального лидера НДП, говорит, что у партии есть все возможности для расширения своей поддержки. Впервые почти за десять лет, по словам Макграта, партия избавилась от долгов и “собирает средства” для борьбы на следующих выборах. Стратегия “оранжевых” завоевать больше, чем нынешние 25 мест, начинается с новой броской рекламы, призывающей избирателей “изменить правила”, проголосовав за НДП, чтобы противостоять корпоративной жадности.

Вместо того, чтобы надеть ковбойские сапоги во время панического бегства, Сингх начнет свое летнее турне с посещения ратуши в районе Ванкувер-Гранвилл, где партия проиграла либералам всего 431 голос на выборах 2021 года. Этим летом Сингх отправится в поездку по Канаде, чтобы провести собрания в городах, где НДП видит потенциал для роста.

Макграт говорит, что Новые демократы воспользуются “неразберихой” в Либеральной партии во время запланированных митингов в Торонто, Монреале, Эдмонтоне, Сент-Джонсе и Йеллоунайфе. “Люди в этих городах смотрят на правительство Трюдо и на тот факт, что оно на самом деле не смогло заставить систему работать на благо людей и прямо сейчас очень сильно погрязло во множестве внутренних разногласий и проблем на собраниях”, – сказал Макграт.

В то время как два его соперника уклоняются от давки, Пьер Пуальевр наденет свой Стетстон и появится на нескольких мероприятиях, включая сбор средств, который, как ожидается, соберет большую толпу и соберет солидные суммы. На популярность лидера консерваторов не повлияла прошлогодняя оплошность, когда Пойлевр сфотографировался с фанатом, одетым в футболку против ЛГБТ2S+ с надписью “Straight Pride”. За прошедшие с тех пор 12 месяцев Пуальевр вырос и укрепил двузначное преимущество перед премьер-министром в опросах общественного мнения.

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