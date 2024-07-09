Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 09 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 09 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 9, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 44 Просмотров

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹

В Монреале

  • В китайском квартале Монреаля наблюдается рост напряжения между местными жителями и бездомными. Причины и последствия этого конфликта пока неясны.
  • В Монреале отмечается резкий рост случаев передозировок. За один вечер медики стали свидетелями десятков таких случаев. Это вызывает серьезную обеспокоенность в обществе.
  • В районе Ривьер-де-Прери-Пуэнт-о-Трембль были подожжены две машины и фургон. Подробности инцидента и возможные подозреваемые пока неизвестны.
  • 12-летний мальчик, катавшийся на электросамокате, получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем. Инцидент произошел на пересечении бульваров Виау и Метрополитен в Сен-Леонаре.
  • Около 130 сотрудников зоопарка Грэнби объявили забастовку. Причины забастовки и требования работников пока не уточнены.
  • Качество воздуха в Монреале в 2023 году стало худшим за последние 8 лет. Причиной этого стали масштабные пожары.
  • В библиотеке на Биконсфилдском бульваре открывается выставка “Маки и другие размышления” художницы Кристины Карам.

В Квебеке

  • Канадская партия Квебека призывает провести федеральный референдум перед третьим референдумом о независимости Квебека, который, по заявлению партии, состоится в случае ее избрания в 2026 году.
  • В новом отчете компании Desjardins, базирующейся в Квебеке, показано, что за последнее время домохозяйства накопили долги мирового уровня.
  • Проект по преобразованию муниципальной арены Сен-Жан-сюр-Ришелье в крытый охлаждаемый каток стоимостью около $8 млн продвигается вперед, городские власти получили финансовую помощь в размере $5020553 от Квебека.
  • Двое бывших игроков молодежной хоккейной команды из Квебека были приговорены к тюремным срокам за сексуальное насилие над несовершеннолетней в отеле в июне 2021 года.
  • Случаи коклюша — детской болезни, характеризующейся сильными приступами кашля, которые могут длиться несколько недель, — в настоящее время растут в Квебеке больше чем когда-либо.
  • Программное обеспечение с искусственным интеллектом, внедренное в CIUSSS на Востоке Монреаля, может персонализировать меню пациентов в соответствии с их предпочтениями, антипатиями и конкретными потребностями в питании.
  • Суд Квебека присудил выплатить Bell Canada компенсацию своему клиенту, который пострадал от “сервиса” компании.

В Канаде

  • С 9 июля в ресторанах сети быстрого питания McDonald’s появится кофе за $1.
  • Канадское налоговое агентство направляет юридические предупреждения, стремясь вернуть $9,5 млрд, выплаченных во время пандемии лицам, которые, по мнению агентства, не имели права на эти выплаты.
  • В пятницу в Онтарио увеличат разрешенную скорость до 110 км/ч на некоторых участках шоссе.
  • Аномальная жара в Канаде вызвала обсуждения о запрете разведения костров.
  • Врачи в Канаде бьют тревогу из-за нехватки персонала для экстренных операций: страдают пациенты.
  • Канадское агентство по инспекции продуктов объявило об отзыве нескольких видов миндального молока из-за опасений по поводу листериоза.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с лидерами НАТО.

В России

  • Моди призвал Путина стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии и диалога.
  • Суд в Москве заочно арестовал Навальную. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе.
  • Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов.
  • В Думе предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тыс. рублей.
  • Почти 600 тысяч человек на юге России остались без света из-за аномальной жары.
  • Ректора Балтийского федерального университета и его заместителя заподозрили в присвоении 18 млн рублей.
  • Госдума приняла закон о социальных банковских вкладах для граждан с низкими доходами. Это предложение направлено на поддержку граждан, испытывающих финансовые трудности.

В мире

  • Парламент Финляндии принял в первом чтении закон, который может открыть границы с Россией.
  • SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи.
  • Четыре человека погибли в Техасе из-за урагана «Берил».
  • США выделили Польше кредит в размере $2 млрд на закупку американских вооружений.
  • Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.
  • Федрезерв США признал невозможность новых заимствований.
  • Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании на президентских выборах 2022 года. Это может иметь серьезные последствия для ее политической карьеры.

 

CANADIAN MEDIA GROUPE.  Для Вас:

Новости и реклама: Деловой Монреаль | Facebook | YouTube |  Реклама | Новостная рассылка | RadioRecall

Подписаться на «News.Montreal»  и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*