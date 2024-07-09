Новости дня Делового Монреаля за 09 июля 2024 года

🔹 Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой 🔹
В Монреале
- В китайском квартале Монреаля наблюдается рост напряжения между местными жителями и бездомными. Причины и последствия этого конфликта пока неясны.
- В Монреале отмечается резкий рост случаев передозировок. За один вечер медики стали свидетелями десятков таких случаев. Это вызывает серьезную обеспокоенность в обществе.
- В районе Ривьер-де-Прери-Пуэнт-о-Трембль были подожжены две машины и фургон. Подробности инцидента и возможные подозреваемые пока неизвестны.
- 12-летний мальчик, катавшийся на электросамокате, получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем. Инцидент произошел на пересечении бульваров Виау и Метрополитен в Сен-Леонаре.
- Около 130 сотрудников зоопарка Грэнби объявили забастовку. Причины забастовки и требования работников пока не уточнены.
- Качество воздуха в Монреале в 2023 году стало худшим за последние 8 лет. Причиной этого стали масштабные пожары.
- В библиотеке на Биконсфилдском бульваре открывается выставка “Маки и другие размышления” художницы Кристины Карам.
В Квебеке
- Канадская партия Квебека призывает провести федеральный референдум перед третьим референдумом о независимости Квебека, который, по заявлению партии, состоится в случае ее избрания в 2026 году.
- В новом отчете компании Desjardins, базирующейся в Квебеке, показано, что за последнее время домохозяйства накопили долги мирового уровня.
- Проект по преобразованию муниципальной арены Сен-Жан-сюр-Ришелье в крытый охлаждаемый каток стоимостью около $8 млн продвигается вперед, городские власти получили финансовую помощь в размере $5020553 от Квебека.
- Двое бывших игроков молодежной хоккейной команды из Квебека были приговорены к тюремным срокам за сексуальное насилие над несовершеннолетней в отеле в июне 2021 года.
- Случаи коклюша — детской болезни, характеризующейся сильными приступами кашля, которые могут длиться несколько недель, — в настоящее время растут в Квебеке больше чем когда-либо.
- Программное обеспечение с искусственным интеллектом, внедренное в CIUSSS на Востоке Монреаля, может персонализировать меню пациентов в соответствии с их предпочтениями, антипатиями и конкретными потребностями в питании.
- Суд Квебека присудил выплатить Bell Canada компенсацию своему клиенту, который пострадал от “сервиса” компании.
В Канаде
- С 9 июля в ресторанах сети быстрого питания McDonald’s появится кофе за $1.
- Канадское налоговое агентство направляет юридические предупреждения, стремясь вернуть $9,5 млрд, выплаченных во время пандемии лицам, которые, по мнению агентства, не имели права на эти выплаты.
- В пятницу в Онтарио увеличат разрешенную скорость до 110 км/ч на некоторых участках шоссе.
- Аномальная жара в Канаде вызвала обсуждения о запрете разведения костров.
- Врачи в Канаде бьют тревогу из-за нехватки персонала для экстренных операций: страдают пациенты.
- Канадское агентство по инспекции продуктов объявило об отзыве нескольких видов миндального молока из-за опасений по поводу листериоза.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился с лидерами НАТО.
В России
- Моди призвал Путина стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии и диалога.
- Суд в Москве заочно арестовал Навальную. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе.
- Путин проиндексировал оклады за чин у госслужащих и дипломатов.
- В Думе предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тыс. рублей.
- Почти 600 тысяч человек на юге России остались без света из-за аномальной жары.
- Ректора Балтийского федерального университета и его заместителя заподозрили в присвоении 18 млн рублей.
- Госдума приняла закон о социальных банковских вкладах для граждан с низкими доходами. Это предложение направлено на поддержку граждан, испытывающих финансовые трудности.
В мире
- Парламент Финляндии принял в первом чтении закон, который может открыть границы с Россией.
- SpaceX запустила ракету-носитель с турецким спутником связи.
- Четыре человека погибли в Техасе из-за урагана «Берил».
- США выделили Польше кредит в размере $2 млрд на закупку американских вооружений.
- Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.
- Федрезерв США признал невозможность новых заимствований.
- Прокуратура Парижа начала расследование против Марин Ле Пен по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании на президентских выборах 2022 года. Это может иметь серьезные последствия для ее политической карьеры.
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