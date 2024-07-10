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Новости США и НАТО разочарованы оборонными расходами Канады
Канадская армия

США и НАТО разочарованы оборонными расходами Канады

Виктория Христова Июл 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи США и НАТО разочарованы оборонными расходами Канады отключены 43 Просмотров

По информации американской прессы, руководство НАТО не так давно выразило недовольство тем, что Канада не достигла заданного уровня расходов на оборону, который составляет 2% от ВВП.

 

Ситуация с Канадой вызывает, как пишут источники, «особое разочарование», так как у страны «мощная экономика», однако правительство не проявляет спешки в решении «серьезных проблем с устаревшим военным оборудованием».

Руководители НАТО даже предполагают, что  вся военная техника Канады в целом не соответствует современным стандартам для эксплуатации.

Издание также отмечает, что лидеры стран-участниц альянса намерены поговорить и  убедить Оттаву в выделении более существенных средств на оборонные нужды. Дисскуссия должна состояться на предстоящей встрече в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Между тем, министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил 14 июня о планах увеличить расходы на оборону на 27% к 2025 году для достижения уровня в 2% ВВП.

При этом на саммите НАТО в Уэльсе еще в сентябре 2014 года страны альянса приняли решение установить этот уровень как обязательный для всех своих членов. В Канаде этот уровень возможно установится лишь спустя 11 лет после принятия данного решения.

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