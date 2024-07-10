США и НАТО разочарованы оборонными расходами Канады

По информации американской прессы, руководство НАТО не так давно выразило недовольство тем, что Канада не достигла заданного уровня расходов на оборону, который составляет 2% от ВВП.

Ситуация с Канадой вызывает, как пишут источники, «особое разочарование», так как у страны «мощная экономика», однако правительство не проявляет спешки в решении «серьезных проблем с устаревшим военным оборудованием».

Руководители НАТО даже предполагают, что вся военная техника Канады в целом не соответствует современным стандартам для эксплуатации.

Издание также отмечает, что лидеры стран-участниц альянса намерены поговорить и убедить Оттаву в выделении более существенных средств на оборонные нужды. Дисскуссия должна состояться на предстоящей встрече в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Между тем, министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил 14 июня о планах увеличить расходы на оборону на 27% к 2025 году для достижения уровня в 2% ВВП.

При этом на саммите НАТО в Уэльсе еще в сентябре 2014 года страны альянса приняли решение установить этот уровень как обязательный для всех своих членов. В Канаде этот уровень возможно установится лишь спустя 11 лет после принятия данного решения.

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