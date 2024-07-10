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Новости Новые правила Канады помогут снизить стоимость локальных горнодобывающих компаний
Шахта Totten Mine

Новые правила Канады помогут снизить стоимость локальных горнодобывающих компаний

Виктория Христова Июл 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Новые правила Канады помогут снизить стоимость локальных горнодобывающих компаний отключены 32 Просмотров

Недавно введенные местные правила, ограничивающие иностранные поглощения горнодобывающих компаний, скорее всего, помогут привести к снижению стоимости крупнейших производителей металлов в Канаде по сравнению с их интернациональными конкурентами.

 

Именно такое мнение высказали аналитики из Bank of Nova Scotia, специализирующиеся на горнодобывающей промышленности.

Согласно руководству, на днях опубликованному министром промышленности Франсуа-Филиппом Шампанем, Канада все-таки будет одобрять иностранные поглощения крупных отечественных горнодобывающих компаний, но только «в исключительных случаях».

Что имеется в виду под понятием исключительных случаев, расшифровано не было.

Данная мера направлена на защиту запасов металлов страны, играющих ключевую роль в энергетической отрасли Канады.

Аналитики то же банка, Орест Вовкодоу и Эрик Уинмилл, в свою очередь отмечают, что новая директива «значительно сужает возможности слияний и поглощений и потенциально ограничивает варианты финансирования для канадских майнеров».

В результате такого нововведения, большинство канадских горнодобывающих компаний будут торговать по более низким коэффициентам оценки по сравнению с аналогичными компаниями в мире. А значит, отрасль выйдет на лучшие показатели.

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