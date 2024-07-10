Новые правила Канады помогут снизить стоимость локальных горнодобывающих компаний

Недавно введенные местные правила, ограничивающие иностранные поглощения горнодобывающих компаний, скорее всего, помогут привести к снижению стоимости крупнейших производителей металлов в Канаде по сравнению с их интернациональными конкурентами.

Именно такое мнение высказали аналитики из Bank of Nova Scotia, специализирующиеся на горнодобывающей промышленности.

Согласно руководству, на днях опубликованному министром промышленности Франсуа-Филиппом Шампанем, Канада все-таки будет одобрять иностранные поглощения крупных отечественных горнодобывающих компаний, но только «в исключительных случаях».

Что имеется в виду под понятием исключительных случаев, расшифровано не было.

Данная мера направлена на защиту запасов металлов страны, играющих ключевую роль в энергетической отрасли Канады.

Аналитики то же банка, Орест Вовкодоу и Эрик Уинмилл, в свою очередь отмечают, что новая директива «значительно сужает возможности слияний и поглощений и потенциально ограничивает варианты финансирования для канадских майнеров».

В результате такого нововведения, большинство канадских горнодобывающих компаний будут торговать по более низким коэффициентам оценки по сравнению с аналогичными компаниями в мире. А значит, отрасль выйдет на лучшие показатели.

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