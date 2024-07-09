Жители Франции в Монреале обрадовались результатам выборов

Жители Франции в Монреале приветствовали результаты второго тура выборов в законодательный орган со вздохом облегчения.

Те, кто собрался во Французском союзе, чтобы присутствовать на церемонии открытия вместе со своими соотечественниками, опасались, что Национальное объединение (РН) займет первое место, как и в первом туре, и что Джордан Барделла станет новым премьер-министром.

Их успокоил внезапный подъем коалиции левых партий “Новый народный фронт” (NFP), которая, несмотря ни на что, одержала победу над всеми своими оппонентами.

Помимо этой победы, французские избиратели, опрошенные канадской прессой, были в восторге от поражения республиканцев.

“Фу! У меня слезы на глазах. Я был напуган, ничего не выиграл, но теперь я так счастлив! Мне было бы откровенно стыдно за свою страну”, – сказала взволнованная Шанталь Перре, окруженная французскими иммигрантами всех возрастов, включая нескольких детей.

“Это большое облегчение”, – добавил ее муж Пьер Тевере. “Мы действительно рады за наших детей и внуков. Это невероятно. Победа RN была бы впечатляющей”.

Все, что имело значение для пары, – это то, что жители Гексагона в большинстве своем не стояли в стороне от RN.

“Левые, правые, но не они (RN), они против всего”, – сказал Перре, семидесятилетний бывший житель Парижа. “Франция – это свобода и права человека”.

Его желание было удовлетворено, поскольку партии Марин Ле Пен пришлось довольствоваться третьим местом. Согласно прогнозам, после подсчета всех голосов “Национальный фронт” получит от 113 до 148 мест.

На первом месте находится НФП (от 178 до 205 голосов), за ней следует коалиция президента Эммануэля Макрона (от 157 до 174 голосов).

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