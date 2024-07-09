Биконсфилдский вернисаж в районной библиотеке

“Маки и другие размышления” Кристины Карам, – так называется выставка, которая открывается в библиотеке на Биконсфилдском бульваре.

“Я очарована маками: их цветами, формами, тем, как складываются и опадают их лепестки. Я стремлюсь передать их яркость и воссоздать чувства радости и драматизма, которые они у меня вызывают, рисуя их масляными красками.

Меня также вдохновляют цвета и изысканность овощей. Они стали моими музами в серии акварелей, которые подчеркивают мою веру в то, что как еда поддерживает мое тело, так и искусство питает мою душу”.

Выставка уже открылась и продлится до 28 июля. Успейте зайди и полюбоваться прекрасными и нежными картинами.

Здесь же , в библиотеке открыт летний клуб чтения. Приняв в нем участие, ваши дети могут узнать, что Галактика насчитывает миллиарды звезд и их солнечные системы. а Млечный Путь – это спиральная галактика, в которой расположена наша Солнечная система.

Узнайте интересные факты, подобные этим, и создайте рисунок пастелью. Много различных мероприятий в летнее время предлагают все библиотеки города. зайдите в ближайшую – и узнайте о том, чем можно занять детей в период каникул.

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