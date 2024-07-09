Ca PQ призывает провести федеральный референдум перед референдумом в Квебеке

Канадская партия Квебека призывает премьер-министра Джастина Трюдо и всех лидеров федеральных партий, провести федеральный референдум перед третьим референдумом о независимости Квебека, который, по заявлению партии, состоится в случае ее избрания в 2026 году.

В письме к федеральным лидерам, написанном лидерами партии CaPQ Колином Стэндишем и Миртисом Фосси, говорится, что на федеральный референдум может быть вынесен следующий вопрос: “Как представитель канадского народа в Квебеке, согласны ли вы с тем, чтобы правительство Квебека и правительство Канады отделили канадцев и вашу местную территорию от Канады в будущем? в случае положительного ответа на любом референдуме в Квебеке о независимости или отделении провинции?”

“Сейчас настало время для федеральных институтов Канады подготовиться к любому референдуму или возможным ситуациям, связанным с отделением”, – написали Стэндиш и Фосси. “В преддверии референдума № 3, который никоим образом не является гипотетическим, учитывая угрозы и реалии двух травмирующих прецедентов, Канада и канадцы должны быть полностью готовы”.

Сопредседатели CaPQ ссылаются на письмо, написанное в 1997 году тогдашним министром по межправительственным вопросам Стефаном Дионом своему коллеге из Квебека Жаку Брассару, в котором говорилось, что в связи с созданием швейцарского кантона Хара из части существующего кантона Берн, “наши правительства, как и Швейцария, могли бы быть обязаны найти меры, которые не стал бы навязывать отделение населению, которое этого не хочет. Если бы вы победили на последнем референдуме, мы были бы вынуждены решать этот вопрос, когда никто не был готов”.

Стэндиш и Фосси добавили, что, несмотря на то, что Закон о ясности устанавливает правила проведения референдума в Квебеке, в нем не указано, “как границы провинции Квебек могут быть изменены в случае успешного проведения референдума о независимости Квебека.

“Другими словами, канадцы ничуть не ближе к “договоренностям, которые не будут навязывать отделение населению, которое этого не хочет”, чем мы были в 1997 году. Как лояльные канадцы, проживающие в Квебеке, подвергающиеся травмирующим и повторяющимся угрозам нашему гражданству, мы считаем такую ситуацию невыносимой и крайне небрежной”.

Сопредседатели CaPQ также сослались на референдум коренных народов, проведенный перед референдумом в Квебеке в 1995 году, который показал “подавляющее желание остаться в Канаде, каковы бы ни были результаты выборов в провинции”.

“Более того, от внимания канадского правительства не мог ускользнуть тот факт, что после 1995 года десятки муниципалитетов в Квебеке приняли резолюции “остаемся канадцами”, а некоторые даже обсуждали возможность последовать примеру швейцарского кантона. Вопрос прост и уместен. Если коренные жители Квебека смогли провести референдумы, чтобы выразить свое желание остаться канадцами, до второго референдума, почему жителям Канады, проживающим в Квебеке, не может быть предоставлено такое же право до возможного третьего референдума?”

Стэндиш и Фосси писали, что “если такой мирный, демократический механизм был достаточно хорош для Швейцарии менее 50 лет назад, почему бы ему не быть достаточно хорошим для Канады сегодня?”

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