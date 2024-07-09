Два человека арестованы: в результате столкновения повреждена опора гидроэлектростанции

Два человека были арестованы после того, как в результате столкновения на Южном побережье Монреаля обрушилась опора электростанции, что привело к отключению электроэнергии для 88 000 потребителей электроэнергии.

Инцидент произошел в субботу в 19:45, когда автобус Ассоциации вспомогательных служб Монтереи (APAM) столкнулся с автомобилем, съехавшим с дороги и врезавшимся в опору, в результате чего та упала. Поздно вечером в воскресенье полиция Лонгея (SPAL) подтвердила, что водители автобуса и легкового автомобиля были арестованы.

Водителю автобуса APAM, мужчине в возрасте 60 лет, предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем причинение телесных повреждений. Водителю автомобиля были предъявлены обвинения в нарушении правил вождения.

Авария произошла на пересечении Шамбли-роуд и виадука, ведущего к шоссе 30. “Расследование продолжается, и в конечном итоге мы установим хронологию событий на основе собранных свидетельских показаний и улик”, – сказал Гислен Вальер, представитель полиции Лонгея.

В результате аварии пострадали три человека: двое в автобусе и один в автомобиле. В разгар невыносимой жары 88 000 потребителей Hydro-Quebec оставались без электричества из-за обрушения опоры.

К утру понедельника электроснабжение было восстановлено по всем адресам, пострадавшим от отключения электроэнергии. Однако в воскресенье ситуация вызвала ряд неудобств.

В частности, полиция Лонгея заявила, что была вынуждена попросить тех, кого затронуло отключение, прекратить звонить в службу 911 для получения информации. В Hydro-Quebec отмечают, что опору придется полностью восстановить, но это никак не повлияет на обслуживание.

Корпорация Crown назвала сложившуюся ситуацию “исключительной по своему характеру”. В пресс-релизе APAM подтвердила, что в инциденте был задействован один из ее автомобилей, но отказалась от дальнейших комментариев в связи с продолжающимся полицейским расследованием, в котором, по ее словам, она полностью сотрудничает.

“APAM искренне сожалеет о неудобствах, причиненных этой аварией, и мы мысленно с пострадавшими и желаем им скорейшего выздоровления”, – написали в ассоциации.

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