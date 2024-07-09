Врач больницы Лашин предупреждает о “глубоко тревожащей” статистике

Монреальский экономический институт (MEI) опубликовал тревожные результаты своего исследования статистики квебекских отделений неотложной помощи (ER) за 2023-2024 годы, согласно которым 11,5% посетителей покинули их в прошлом году, не получив медицинской помощи.

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Согласно исследованию, проведенному в течение 11 месяцев, число пациентов, посетивших отделения неотложной помощи за последний год, составило 3,2 миллиона, при этом 377 404 пациента покинули отделение до получения медицинской помощи, главным образом из-за длительного ожидания, составляющего в среднем 5 часов и 13 минут в отделениях неотложной помощи по всему Квебеку. Данные, собранные в ходе исследования, не включают количество пациентов, которые были направлены в другое медицинское заведение за пределами отделения неотложной помощи на момент их посещения.

Исследование, проведенное под руководством экономиста Эммануэль Б. Фобер, также показало, что 27,5% пациентов, покинувших отделение неотложной помощи, относились к категориям P1, P2 и P3, и все они нуждались в неотложной помощи. Более 70% пациентов категорий P4 и P5, обратившихся за несрочной помощью, покинули отделение неотложной помощи, не получив лечения.

Фобер говорит, что любой пациент, покидающий отделение неотложной помощи, вызывает беспокойство. “Пациент, который уходит без лечения, рискует ухудшить свое состояние и вернуться в отделение неотложной помощи в более сложном случае”.

Доктор Пол Саба, семейный врач из Лашина, Квебек, называет это исследование “трагическим для нашей системы здравоохранения”.

“У многих пациентов нет семейного врача или они пытались обратиться в клинику (до посещения отделения неотложной помощи), поэтому часто это их последнее средство. Большинство людей с доброкачественными заболеваниями не будут ждать столько часов, чтобы их осмотрел врач отделения неотложной помощи”, – объяснил Саба.

В своей продолжающейся борьбе под названием “Спасем больницу Лашин” Саба говорит, что это лишь один из многих примеров того, как система здравоохранения не в состоянии предоставить необходимые услуги, которые могут спасти жизни и сократить время ожидания. – Поскольку отделение интенсивной терапии в больнице Лашин закрыто с декабря 2020 года, это увеличивает время ожидания для наших пациентов не только здесь, но и на всем острове”.

Фобер говорит, что, учитывая увеличение бюджетов и реформы, это серьезная проблема. “Это большая проблема, потому что это показывает, что наша система здравоохранения не способна позаботиться о жителях Квебека, и это опасно, если учесть, что население стареет, а потребности растут”.

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